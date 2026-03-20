ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 08:04
Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 07:03
Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
20/03/2026 - 07:03
Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 08:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 20/03/2026 - 08:15

Για άλλη μια φορά, η ευρωπαϊκή ηγεσία επιδίδεται σε αυτό που γνωρίζει καλύτερα. Τις διαπιστώσεις αντί δράσεων που τις πληρώνουμε ακριβά.

Στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έδωσε το στίγμα της στιγμής, δηλώνοντας πως «δεν είναι ώρα για δισταγμούς, αλλά για αποφάσεις».

Μια φράση που ακούγεται σωστή, σχεδόν ηρωική, αν δεν την είχαμε ακούσει δεκάδες φορές τα τελευταία χρόνια, την ώρα που το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να κινείται με ταχύτητα χελώνας σε έναν κόσμο που τρέχει με ταχύτητα φωτός.

Αλλά και μια φράση επίσης που θα μπορούσε να παραλλαχθεί από τους Ευρωπαίους πολίτες στο «δεν είναι ώρα για διαπιστώσεις, αλλά για δράσεις».

Ο κ. Πιερρακάκης, βέβαια, ορθώς επισημαίνει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια στις εφοδιαστικές αλυσίδες αποτελούν ζήτημα «υπαρξιακής σημασίας» για την Ευρώπη.

Ωστόσο, η παραδοχή ότι η ΕΕ διαθέτει «τη γνώση και τα μέσα» αλλά περιμένει να δει τη διάρκεια της κρίσης για να αποφασίσει αν και πότε θα αντιδράσει σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, αποκαλύπτει το δομικό πρόβλημα της Γηραιάς Ηπείρου. Την αδυναμία να προηγηθεί των εξελίξεων.

Η Ευρώπη μοιάζει να μην μαθαίνει. Μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα περίμενε κανείς μια Ένωση που θωρακίζεται προληπτικά.

Αντίθετα, παραμένουμε στο επίπεδο των ευχολογίων για «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» και «άρση εμποδίων», την ίδια στιγμή που οι πολίτες βλέπουν το κόστος ζωής να εκτοξεύεται και την ασφάλειά τους να εξαρτάται από τις διαθέσεις τρίτων.

Η μεγαλύτερη απόδειξη της ευρωπαϊκής αποτυχίας δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στους αριθμούς της ενεργειακής μας «απεξάρτησης». Πανηγυρίσαμε το 2022 αποφασίσαμε και εν τέλει κόψαμε τον ομφάλιο λώρο με το ρωσικό φυσικό αέριο και πλέον η Ρωσία κατέχει μόλις το 2% των εισαγωγών αερίου από το 55% πριν την έναρξη του πολέμου. Όμως, η σκληρή αλήθεια είναι ότι απλώς αλλάξαμε «δεσμοφύλακα».

Σήμερα, οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ κατέχουν το 57% των εισαγωγών LNG της ΕΕ. Η «στρατηγική αυτονομία» που ευαγγελίζονται οι Βρυξέλλες κατέρρευσε σε ένα γήπεδο γκολφ στη Σκωτία, εκεί όπου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψε μια συμφωνία-μαμούθ 750 δισ. δολαρίων για αμερικανική ενέργεια, υπό την απειλή εξοντωτικών δασμών.

Η Ευρώπη δεν απελευθερώθηκε ενεργειακά, απλώς μεταπήδησε από το ρωσικό αέριο των αγωγών στο ακριβότερο αμερικανικό LNG, παραδίδοντας τα κλειδιά της οικονομίας της στις διαθέσεις του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί την ενέργεια και την ασφάλεια ως γεωπολιτικό μοχλό πίεσης, αναγκάζοντας την ΕΕ να αγοράζει ακριβά για να γλιτώσει τα χειρότερα. Και η Ευρώπη; Η Ευρώπη «συζητά» στο Κοινοβούλιο αν οι συμφωνίες αυτές είναι βιώσιμες, ενώ η πραγματικότητα την έχει ήδη ξεπεράσει.

Όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες αρκούνται στο να περιγράφουν το «βαθιά αβέβαιο περιβάλλον» χωρίς να τολμούν την πραγματική ρήξη με τις παθογένειες του παρελθόντος, θα παραμένουμε ο αδύναμος κρίκος. Η «αίσθηση του επείγοντος» για την οποία μίλησε ο κ. Πιερρακάκης δεν μπορεί να εξαντλείται σε ενημερώσεις και διαπιστώσεις.

Αν η Ευρώπη δεν αποφασίσει να επενδύσει στη δική της πραγματική ανεξαρτησία και να δράσει ως ενιαίο μέτωπο απέναντι στους εκβιασμούς —είτε αυτοί έρχονται από την Ανατολή είτε από τη Δύση— θα παραμείνει ένας θεατής των εξελίξεων, καταδικασμένος να πληρώνει το τίμημα των δικών του καθυστερήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ; 19 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

