Ιδιοκτήτης δηλώνει εντυπωσιασμένος: Τι έκανε και δεν πληρώνει ρεύμα εδώ και έξι μήνες 

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Camilo Rueda Lopez on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 06:47
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Ένα πλήρες ενεργειακό σύστημα που συνδυάζει φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και έξυπνα τιμολόγια μπορεί να μηδενίσει τους λογαριασμούς ρεύματος ακόμα και με τη χρήση θέρμανσης.

Η ιστορία ενός ιδιοκτήτη σπιτιού στη Βρετανία αποδεικνύει ότι τα σύγχρονα οικιακά ενεργειακά συστήματα μπορούν να μηδενίσουν τους λογαριασμούς ρεύματος για μεγάλο μέρος του έτους.

Μιλώντας στην κοινότητα r/SolarUK του Reddit, ο χρήστης μοιράστηκε την εμπειρία του από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες και έξυπνων τιμολογίων, τα οποία κατάφεραν να μεταμορφώσουν τον προϋπολογισμό του.

«Γνώριζα ότι λειτουργεί, ήξερα ότι θα μου εξοικονομούσε χρήματα χρόνο με τον, αλλά με εκπλήσσει ακόμα το γεγονός ότι για τουλάχιστον μισό χρόνο δεν πληρώνω τίποτα για ηλεκτρικό ρεύμα, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της θέρμανσής μου μέσω αντλίας θερμότητας αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ακόμα και στους πιο κρύους μήνες, η εξοικονόμηση σε σύγκριση με τους προηγούμενους λογαριασμούς είναι τεράστια.

Άλλοι χρήστες της ίδιας διαδικτυακής κοινότητας έσπευσαν να επιβεβαιώσουν τις εντυπωσιακές αποδόσεις. Ένας σχολιαστής σημείωσε ότι, υπολογίζοντας την ενέργεια που διέθεσε και «τράβηξε» από το δίκτυο, καθώς και διάφορα πιστωτικά μπόνους, ο συνολικός του λογαριασμός ενέργειας για το 2026 βρίσκεται σε αρνητικό πρόσημο. Ένας άλλος χρήστης ανέφερε αντίστοιχα αρνητικό ισοζύγιο, παρόλο που φορτίζει δύο ηλεκτρικά οχήματα στο σπίτι.

Το σημαντικότερο στοιχείο της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ότι το σχεδόν μηδενικό κόστος ενέργειας αφορά και τη λειτουργία αντλίας θερμότητας, η οποία συνήθως απορροφά το μεγαλύτερο μερίδιο της οικιακής κατανάλωσης και εκτοξεύει τους λογαριασμούς κατά τη χειμερινή περίοδο.

Τα νοικοκυριά που παράγουν πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια κατά τους μήνες με ηλιοφάνεια μπορούν να την διαθέσουν στο δίκτυο, κερδίζοντας πιστώσεις ή αποζημιώσεις που συμψηφίζουν τις αυξημένες ανάγκες του χειμώνα.

Για όσους εξετάζουν παρόμοιες λύσεις, η στροφή στην ηλιακή ενέργεια αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και η αξιοποίηση επιδοτήσεων ή άλλων κινήτρων βοηθούν τους ιδιοκτήτες κατοικιών να επιλέξουν τις κατάλληλες προδιαγραφές συστημάτων αποθήκευσης και φωτοβολταϊκών, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομική απόδοση.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 06:47
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