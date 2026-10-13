ΑΠΕ: Νέοι κανόνες στις περικοπές παραγωγής- Πότε επιβάλλονται χρεώσεις

Νέους κανόνες στις αυτόβουλες μεταβολές της παραγωγής των ΑΠΕ θεσπίζει η ΡΑΑΕΥ, επιχειρώντας να περιορίσει τις απότομες περικοπές ισχύος που έχουν καταγραφεί κυρίως σε ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών και μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές ανισορροπίες στο ηλεκτρικό σύστημα.

Με βάση τη νέα μεθοδολογία, οι παραγωγοί θα πρέπει να μεταβάλλουν σταδιακά την ισχύ τους σε διάστημα δέκα λεπτών, ενώ για τη μη συμμόρφωση προβλέπονται χρεώσεις. Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ, η οποία βασίζεται σε εισήγηση του ΑΔΜΗΕ και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, αφορά παραγωγούς ΑΠΕ και εκπροσώπους ιδιωτικών δικτύων Μέσης Τάσης που συνδέονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς. Όταν μεταβάλλουν με δική τους πρωτοβουλία την παραγωγή τους, χωρίς σχετική εντολή από τον ΑΔΜΗΕ ή τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης, θα πρέπει να εφαρμόζουν γραμμική μεταβολή της ενεργού ισχύος σε διάστημα δέκα λεπτών, η οποία θα ξεκινά πέντε λεπτά πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εκκαθάρισης αποκλίσεων και θα ολοκληρώνεται πέντε λεπτά μετά την έναρξή της.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταγραφεί στην ελληνική αγορά περιπτώσεις αυτοβούλου περιορισμού της παραγωγής ΑΠΕ, ιδίως σε περιόδους μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Οι μεταβολές αυτές πραγματοποιούνται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μετά από ενημέρωση των παραγωγών από τους εκπροσώπους τους, χωρίς να υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος και συντονισμός. Ο Διαχειριστής προειδοποιεί ότι η αιφνίδια απώλεια μεγάλου όγκου παραγωγής μπορεί να έχει συνέπειες αντίστοιχες με την ταυτόχρονη απώλεια κρίσιμων στοιχείων του συστήματος, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό υποστήριξε ότι η υποχρέωση σταδιακής μεταβολής δεν πρέπει να περιορίζεται στις ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών, αλλά να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση αυτόβουλης αλλαγής του επιπέδου παραγωγής που δεν αντιστοιχεί σε εντολή του Διαχειριστή ή του ΦοΣΕ.

Η μεθοδολογία προβλέπει επίσης ότι ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να ελέγχει δειγματοληπτικά τη συμμόρφωση των σταθμών. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση των περιορισμών, θα υπολογίζεται Χρέωση Μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ). Η χρέωση θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού ΑΠΕ ή του ιδιωτικού δικτύου Μέσης Τάσης με τη μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης, αφού ληφθεί υπόψη το όριο ανοχής. Τα σχετικά ποσά θα διαβιβάζονται από τον ΑΔΜΗΕ στον ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος αναλαμβάνει την τιμολόγηση και την είσπραξή τους.

Ωστόσο, τα δύο κρίσιμα μεγέθη για την πλήρη εφαρμογή του μηχανισμού, δηλαδή το όριο ανοχής και η μοναδιαία χρέωση, δεν καθορίζονται ακόμη οριστικά. Η ΡΑΑΕΥ καλεί τον ΑΔΜΗΕ να υποβάλει μέσα σε τρεις μήνες εισήγηση για τον προσδιορισμό τους, ώστε να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης συμμετέχοντες είχαν ζητήσει οι περιορισμοί να εφαρμόζονται κυρίως σε περιόδους μηδενικών ή αρνητικών τιμών και σε μεταβολές παραγωγής πάνω από συγκεκριμένο όριο ισχύος. Ο ΑΔΜΗΕ επέμεινε, ωστόσο, ότι οι απότομες μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν την ευστάθεια του συστήματος ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης τέθηκε και το ζήτημα της διαφοροποίησης μεταξύ ανοδικών και καθοδικών μεταβολών, καθώς η παραγωγή των ΑΠΕ εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Ο ΑΔΜΗΕ πρότεινε διαφορετικά όρια ανοχής για τον έλεγχο επιβολής χρεώσεων: 5% για τις ανοδικές μεταβολές και 3% για τις καθοδικές. Τα όρια αυτά περιλαμβάνονται στην εισήγηση που πρέπει να εξειδικευθεί στο επόμενο στάδιο.

Διακριτή αντιμετώπιση προβλέπεται για τις εντολές περιορισμού έγχυσης που εκδίδει ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ, καθώς αυτές ενσωματώνουν χαρακτηριστικά γραμμικής μεταβολής και δεν υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο συμμόρφωσης. Για μεταβολές που προκύπτουν από εντολές ΦοΣΕ ή από πρωτοβουλίες παραγωγών, εκτός της διαδικασίας ενεργοποίησης χΕΑΣ, εφαρμόζεται η δεκάλεπτη περίοδος. Στις εντολές της συγκεκριμένης διαδικασίας, η συμμόρφωση ελέγχεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου του ΦοΣΕ.