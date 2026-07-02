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Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
Newsroom
Πέμπτη, 02/07/2026 - 10:03
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Η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (Κώδικας ΔΑΠΕΕΠ).

Οι προτεινόμενες αλλαγές συνοψίζονται ως εξής:

1. Τα έσοδα από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης που έχει συνάψει ο κάτοχος του σταθμού ή τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στην αγορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σημείου γ) της παρ. 3 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4951/2022.

2. Ο Λογαριασμός Λ-Α αναδιαρθρώνεται εισάγοντας νέους υπολογαριασμούς, ώστε να είναι δυνατή η διαφανής παρακολούθηση των διακριτών χρηματοροών που προκύπτουν από την επιβολή όλων των τελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν θεσπιστεί με Υπουργικές Αποφάσεις

3. Προβλέπεται ρητά στο άρθρο 22 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αφενός η απομείωση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προς ανάκτηση από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά το εκτιμώμενα έσοδα από επιβολή λοιπών τελών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αφετέρου πρόσθετη χρέωση ή επιστροφή σε περίπτωση απολογιστικού ελλείματος ή πλεονάσματος του Λ-Α.

4. Νέο άρθρο 16Α αναφορικά με τα τέλη Διαχείρισης Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων σχετικής δημόσιας διαβούλευσηςτης Αρχής επί της αρχικής πρότασης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ως αρμόδιου Φορέα Έκδοσης για τον καθορισμό του ύψους των τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου18Β του ν. 3468/2006, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπέβαλε εκ νέου την εισήγησή της συνοδευόμενη από τις απόψεις της επί των αποτελεσμάτων της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης καθώς και σχετική πρόταση τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης σε απάντηση των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στην ως άνω δημόσια διαβούλευση επί των τελών.

Τέλος, δεδομένου ότι ο Διαχειριστής προτίθεται να συμπεριλάβει τους αντισυμβαλλόμενους κάτοχους Σταθμών Αποθήκευσης ΗΕ στους υπόχρεους καταβολής τελών για την κάλυψη των Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών του ΔΑΠΕΕΠ, προτείνει την τροποποίηση των άρθρων 118 (παρ. 2 β, γ) και 118 Α (παρ.3 γ) του ν. 4001/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί του ως άνω κειμένου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Εισήγηση ΔΑΠΕΕΠ Ι-417855
  2. Πρόταση τροποποίησης του Κώδικα ΔΑΠΕΕ
  3. Συνοπτικός πίνακας με τα προτεινόμενα τέλη διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης καθώς και τα εγκεκριμένα τέλη του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευση
  4. Απόψεις ΔΑΠΕΕΠ επί των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της αρχικής πρότασης για τα ως άνω τέλ
  5. Πρόταση τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
  6. Πρόταση τροποποίησης των άρθρων 118 (παρ. 2 β, γ) και 118 Α (παρ.3 γ) του ν. 4001/2011.
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