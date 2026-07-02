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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
Newsroom
Πέμπτη, 02/07/2026 - 14:34
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Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16 Ιουλίου 2026

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων προσκαλεί:

Α. Ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας της ΡΑΑΕΥ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εντός δέκα (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι μέχρι και την 16/07/2026. Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ.: 118 54 και ειδικότερα στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου της ΡΑΕ ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμό της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των Υποψηφίων.

Α1. Η μηνιαία αμοιβή και οι ασφαλιστικές κρατήσεις των Ασκούμενων Δικηγόρων που θα απασχοληθούν στην Αρχή ορίζονται στην απόφαση 789/2017 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄4737/29.12.2017). Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Α2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, β) άλλως να έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή τους σε Δικηγορικό Σύλλογο, να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της άσκησης στην ΡΑΑΕΥ, οι Ασκούμενοι Δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου/ εταιρείας ή άλλου φορέα.

Α3. Στην αίτηση συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:

α) δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους και όπως αυτά αναφέρονται στο αστυνομικό δελτίο ταυτότητάς τους (κατ’ ελάχιστο δηλώνουν ονοματεπώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα και μητέρας, αριθμό δελτίου ταυτότητας, εκδούσα αρχή και ημερομηνία έκδοσης δελτίου ταυτότητας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, με ειδική αναφορά στη διεύθυνση κατοικίας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email),

β) δηλώνουν τον αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησης τους,

γ) συμπεριλαμβάνουν «Βιογραφικό Σημείωμα» από το οποίο πρέπει, τουλάχιστον, να προκύπτει και να αιτιολογείται το ενδιαφέρον τους και η τυχόν ειδική γνώση για το εξειδικευμένο αντικείμενο της ΡΑΑΕΥ, ενώ θα συνεκτιμάται τυχόν εμπειρία στο Δημόσιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Δίκαιο Ενέργειας

δ) συνυποβάλουν τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους,

ε) δηλώνουν ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν,

στ) δηλώνουν ότι δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στη ΡΑΑΕΥ.

Α4. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτές και των δηλούμενων στοιχείων. Η αίτηση πρέπει να φέρει σήμανση για το γνήσιο της υπογραφής των Υποψηφίων.

Β. Η Παρούσα να κοινοποιηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιά, μαζί με το Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας (Παράρτημα Α) προκειμένου να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα τους. Ομοίως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Γ. Για την επιλογή των Ασκούμενων Δικηγόρων, η ΡΑΑΕΥ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους Υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι θα καταθέσουν, ή/και που προκύπτουν από αυτά, αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του Υποψηφίου/ των Υποψηφίων για την άσκησή του/τους στη ΡΑΑΕΥ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε τρίτους, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους Υποψηφίους και θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της Παρούσας, θα διατηρούνται για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οπότε και θα διαγράφονται.

Κατά την επιλογή θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός πτυχίου, τυχόν κατεύθυνση σπουδών στο Δημόσιο/Διοικητικό Δίκαιο, τυχόν ειδική γνώση για το εξειδικευμένο αντικείμενο της ΡΑΑΕΥ και θεμάτων ανταγωνισμού, καθώς και κοινωνικά κριτήρια.

Τα ονόματα των Υποψηφίων που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στον ιστότοπο της ΡΑΑΕΥ, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΡΑΑΕΥ)

Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2026 - 14:54
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