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BayWa r.e. Solar Trade: Δυναμική παρουσία στην Intersolar Europe 2026

BayWa r.e. Solar Trade: Δυναμική παρουσία στην Intersolar Europe 2026
Newsroom
Τρίτη, 30/06/2026 - 15:06
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Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αγορά, συμμετέχοντας δυναμικά στην Intersolar Europe 2026, στο Μόναχο. Η τέταρτη συνεχόμενη παρουσία της στην κορυφαία διεθνή έκθεση ηλιακής ενέργειας ανέδειξε τη στρατηγική στήριξη στην ελληνική αγορά και τη δέσμευση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 20 θυγατρικές στην Ευρώπη, η BayWa r.e. Solar Trade παρουσίασε ένα ισχυρό portfolio λύσεων, συνδέοντας κορυφαίους Tier 1 κατασκευαστές με επαγγελματίες εγκαταστάτες και προσφέροντας προϊόντα για κάθε τύπο φωτοβολταϊκού έργου — από οικιακές εγκαταστάσεις έως μεγάλης κλίμακας έργα.

Η αποθήκευση ενέργειας αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς, αντανακλώντας τη ραγδαία αυξανόμενη ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία και έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Η διπλή παρουσία της εταιρείας, τόσο στο κεντρικό της περίπτερο όσο και στο περίπτερο σε συνεργασία με τη Huawei, προσέλκυσε υψηλό ενδιαφέρον και ανέδειξε τη δύναμη των στρατηγικών συνεργασιών.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της novotegra, η οποία παρουσίασε τα υψηλής αντοχής συστήματα στήριξης και το Solar-Planit, το εξειδικευμένο λογισμικό σχεδιασμού που διευκολύνει τους επαγγελματίες να υλοποιούν έργα με ακρίβεια και ταχύτητα.

Η ελληνική ομάδα υποδέχθηκε επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, παρουσιάζοντας τις ολοκληρωμένες λύσεις και τις δυνατότητες που προσφέρει η εταιρεία. Με αφορμή τη συμμετοχή στην έκθεση, η ελληνική θυγατρική γιόρτασε τρία χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχοντας ήδη επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε Κύπρο, Κόσοβο, Αλβανία και Βουλγαρία.

Με το βλέμμα στο μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς, η BayWa r.e. Solar Trade προωθεί προηγμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για εμπορικά και βιομηχανικά έργα και εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε συνεργασία.

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