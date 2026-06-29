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Η ΠΟΣΠΗΕΦ στο Global Associations Workshop της Intersolar Europe 2026

Η ΠΟΣΠΗΕΦ στο Global Associations Workshop της Intersolar Europe 2026
Newsroom
Δευτέρα, 29/06/2026 - 11:18
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Ολοκληρώθηκαν στο Μόναχο οι εργασίες της Intersolar Europe 2026 (23–25 Ιουνίου 2026), της μεγαλύτερης διεθνούς διοργάνωσης για την ηλιακή ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη, με την ΠΟΣΠΗΕΦ να δίνει δυναμικό «παρών» στο Global Associations Workshop (GAW) 2026, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των εθνικών ενώσεων ηλιακής ενέργειας από 36 χώρες.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΗΕΦ, Γιάννης Κυανίδης, συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Global Associations Workshop (GAW) 2026, τη διεθνή συνάντηση εθνικών ενώσεων ηλιακής ενέργειας που συνδιοργανώνουν η SolarPower Europe και η Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηλιακής Ενέργειας (Global Solar Council), στο πλαίσιο της Intersolar Europe στο Μόναχο.

Η πρόσκληση προς την ΠΟΣΠΗΕΦ πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Solar Power Summit 2026, καθώς οι διοργανωτές εκτίμησαν ότι οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Κυανίδης ανέδειξε την εντυπωσιακή ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά εξαιτίας των εκτεταμένων αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, των αυξανόμενων περικοπών παραγωγής και της ανάγκης για ταχύτερη αδειοδότηση και ανάπτυξη έργων αποθήκευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων επενδύσεων, με έμφαση στην παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, στη δημιουργία μηχανισμών στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών, στην επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας, στον εξηλεκτρισμό της οικονομίας και στον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων.

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Μετά την παρουσίαση ακολούθησε εκτενής συζήτηση με στελέχη της SolarPower Europe και εκπροσώπους εθνικών ενώσεων από πολλές χώρες. Στο πλαίσιο της συζήτησης, η SolarPower Europe εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της να ασχοληθεί συστηματικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μικρομεσαίοι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί, με ιδιαίτερη έμφαση στις αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τις περικοπές παραγωγής, και την ανάγκη επιτάχυνσης της αδειοδότησης και ανάπτυξης έργων αποθήκευσης. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να αναδείξει το ελληνικό ζήτημα στις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ENER και DG COMP) και, σε συνεργασία με την ΠΟΣΠΗΕΦ, να συμβάλει με τεκμηριωμένες προτάσεις για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της διαμόρφωσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών τους επιπτώσεων.

Η συμμετοχή της ΠΟΣΠΗΕΦ στο Global Associations Workshop επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Ομοσπονδίας στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της ηλιακής ενέργειας και τη διαρκή προσπάθειά της να μεταφέρει τη φωνή των Ελλήνων φωτοβολταϊκών παραγωγών στα σημαντικότερα διεθνή φόρα του κλάδου.

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