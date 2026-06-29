ΣΥΦΩΕΛ: Η τροπολογία ΥΠΕΝ για τις μηδενικές τιμές δεν λύνει το πρόβλημα, συνεχίζονται οι δικαστικές διεκδικήσεις

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Ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος ζητά άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις για τις αρνητικές τιμές, αποζημιώσεις περικοπών παραγωγής και εφαρμογή της αποθήκευσης ενέργειας στα υφιστάμενα πάρκα

Θετική, αλλά ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ) την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 24 Ιουνίου 2026 για τη διαχείριση των μηδενικών και αρνητικών τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Όπως επισημαίνει, η νέα ρύθμιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα που πλέον κυριαρχεί στην αγορά, δηλαδή τα παρατεταμένα επεισόδια αρνητικών τιμών, τα οποία προκαλούν σημαντικές οικονομικές απώλειες στους μικρομεσαίους παραγωγούς φωτοβολταϊκής ενέργειας.

«Οι αρνητικές τιμές έχουν πλέον γίνει το πραγματικό πρόβλημα»

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΦΩΕΛ αναφέρει ότι η ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και αποτελεί μία θετική εξέλιξη.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η αγορά έχει ήδη ξεπεράσει τη συγκεκριμένη παρέμβαση, καθώς πλέον το κυρίαρχο πρόβλημα δεν είναι οι μηδενικές αλλά οι αρνητικές τιμές, οι οποίες εμφανίζονται όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι από τις 6 Ιουνίου 2026, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ρύθμισης του ΥΠΕΝ, άρχισαν να καταγράφονται συνεχόμενες αρνητικές τιμές της τάξης του -0,01 ευρώ, αντί των μηδενικών τιμών που έως τότε κυριαρχούσαν στην αγορά, γεγονός που –όπως αναφέρει– χρήζει διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

«Ο κανόνας των δύο ωρών λειτουργεί εις βάρος των παραγωγών»

Σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, η νέα διάταξη στερεί την οικονομική κάλυψη από την πρώτη κιόλας ώρα όταν ένα επεισόδιο αρνητικών τιμών υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες ώρες.

Όπως υπογραμμίζει, όσο αυξάνεται η διάρκεια του επεισοδίου και συνεπώς η οικονομική ζημία του παραγωγού, τόσο μειώνεται η προστασία που του παρέχει το σύστημα, μέχρι να εκλείψει πλήρως.

Ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη ως δομικό σφάλμα σχεδιασμού που πλήττει κυρίως τους παραγωγούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης.

Οι τρεις βασικές προτάσεις του ΣΥΦΩΕΛ

Ο Σύνδεσμος ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να προχωρήσει άμεσα σε τρεις βασικές παρεμβάσεις:

Πρώτον, διόρθωση του κανόνα των δύο ωρών: σε κάθε επεισόδιο αρνητικών τιμών, ανεξαρτήτως συνολικής διάρκειας, να διασφαλίζεται η αποζημίωση των δύο πρώτων ωρών. Η κάλυψη δεν μπορεί να μηδενίζεται τη στιγμή που η ζημία του παραγωγού είναι στο μέγιστό της. Στόχος είναι η σταδιακή επέκταση της κάλυψης παράλληλα με την ανάπτυξη της αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας.

Δεύτερον, εφαρμογή της αποζημίωσης περικοπών παραγωγής που επιβάλλει ο διαχειριστής δικτύου, βάσει του άρθρου 13 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. Η υποχρέωση αυτή είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη και η Ελλάδα οφείλει να την εναρμονίσει στην εθνική της νομοθεσία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Τρίτον, άμεση αδειοδότηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάσει του άρθρου 11Β του Ν. 4951/2022 — διάταξη νομοθετημένη εδώ και τέσσερα χρόνια που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Η ενσωμάτωση αποθήκευσης στα υφιστάμενα πάρκα αποτελεί τη μόνη διαρθρωτική απάντηση στο πρόβλημα, με ταυτόχρονο όφελος για τον καταναλωτή μέσω σταθεροποίησης της αγοράς.

«Οι παραγωγοί δεν ευθύνονται για την κατάρρευση των εσόδων τους»

Ο ΣΥΦΩΕΛ επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίοι παραγωγοί επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά ανταποκρινόμενοι σε δημόσιες προσκλήσεις της Πολιτείας και αναλαμβάνοντας σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Όπως τονίζει, η δραματική μείωση των εσόδων τους δεν αποτελεί αποτέλεσμα λανθασμένων επιχειρηματικών επιλογών, αλλά συνέπεια διαρθρωτικών αδυναμιών της αγοράς, τις οποίες η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει.

Τσιαντούλης: Συνεχίζονται οι νομικές ενέργειες

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΦΩΕΛ κ. Γιώργος Τσιαντούλης, επισημαίνει ότι ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος παραμένει ανοικτός στον θεσμικό διάλογο με το ΥΠΕΝ, καλώντας την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι συνεχίζονται οι νομικές ενέργειες που έχει ήδη κινήσει ο Σύνδεσμος, διεκδικώντας την προστασία των δικαιωμάτων των μελών του ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

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