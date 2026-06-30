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Ανδρουλάκης: Το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάποιοι κάνουν επικοινωνία παρά εργάζονται για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 10:32
Aktor: Πρόταση στην Μότορ Όιλ για την απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E
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30/06/2026 - 09:57
NANOTEXNOLOGY 2026: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων υψηλής τεχνολογίας
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30/06/2026 - 09:39
ΡΑΑΕΥ: Κύκλος Αιτήσεων και Τροποποιήσεων ΑΠΕ (Ιούνιος 2026)
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30/06/2026 - 09:05
Σημαντική Μείωση Παραβατικότητας στα Καύσιμα στην Αττική το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/06/2026 - 08:43
Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης του IMEC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Μονιμοποίηση της ακρίβειας με τη «βούλα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/06/2026 - 08:18
Καύσωνας και άπνοια εκτοξεύουν τις τιμές του ρεύματος στην Ευρώπη- Πιθανές μικρές αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 08:03
Καύσιμα: Λιγότερες «πειραγμένες» αντλίες, αλλά εύθραυστη η αποκλιμάκωση των τιμών
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30/06/2026 - 08:01
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν τις διακοπές
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30/06/2026 - 06:42
Το μεσογειακό μυστικό για δροσερό σπίτι στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/06/2026 - 06:42
ΠΑΣΟΚ: Οικονομική ασφυξία των φωτοβολταϊκών παραγωγών από τη στρεβλή εφαρμογή της ρύθμισης για τις αρνητικές τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/06/2026 - 15:49
Σταύρος Καλαφάτης: Σε εφαρμογή η στρατηγική μας για τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Hubs Καινοτομίας με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/06/2026 - 15:14
Κουκουλόπουλος: Να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο Δυτ.Μακεδονίας βάσει της διυπουργικής Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/06/2026 - 14:47
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29/06/2026 - 14:23
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ΚΟΣΜΟΣ
29/06/2026 - 13:53
Ετήσιο Συνέδριο ΕΑΓΜΕ 2026: Όταν η συζήτηση για το μέλλον ξεκινά από τη Γη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/06/2026 - 13:22
Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 12:26
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Τρίτη, 30/06/2026 - 09:05
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Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2026 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

1. Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων [Excel]

2. Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών παραγωγής/ Βεβαιώσεων Παραγωγού [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

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