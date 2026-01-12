Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Revoil: Υλοποίηση απόφασης για την αγορά 2.191.260 ιδίων μετοχών
12/01/2026 - 13:36
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης
12/01/2026 - 13:25
Στ. Καλαφάτης: Χρηματοδοτήσεις 370 εκατ. ευρώ μέσω ΤΑΑ στα ερευνητικά κέντρα
12/01/2026 - 13:17
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος
12/01/2026 - 13:03
Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα
12/01/2026 - 12:34
Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
12/01/2026 - 12:08
Παράταση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ζητούν ΠΟΜΙΔΑ και ΤΕΕ
12/01/2026 - 12:04
Ποια νοικοκυριά θα χαρακτηρίζονται πλέον ενεργειακά φτωχά
12/01/2026 - 12:00
Ο Νίκος Δένδιας θέτει θέμα επιτελικού κράτους!
12/01/2026 - 11:54
Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;
12/01/2026 - 11:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
12/01/2026 - 11:11
Ν. Ανδρουλάκης: Υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας η μετατροπή του Πτολεμαϊδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου
12/01/2026 - 10:26
Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού
12/01/2026 - 09:46
Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την ΝΑ Ευρώπη
12/01/2026 - 09:20
Τιμολόγιο Αναφοράς Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον Ιανουάριο 2026
12/01/2026 - 08:51
Ηλεκτρική ενέργεια: Εντείνεται η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια
12/01/2026 - 08:39
Στη Σαουδική Αραβία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
12/01/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Η «διαγραφή» του μέλλοντος των νέων δεν είναι επιτυχία
12/01/2026 - 08:11
Ηλεκτροπαραγωγή: Ιστορικό υψηλό δεκαετίας για τις ΑΠΕ αλλά και εκτόξευση των περικοπών
12/01/2026 - 08:07
Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο
12/01/2026 - 08:01
Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας για να ξυπνάτε ξεκούραστοι τον χειμώνα
12/01/2026 - 06:55
Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;
12/01/2026 - 06:56
Δέκα πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε με ένα θερμαντικό σώμα
12/01/2026 - 06:55
Έρχονται «μαζικά» τα πορτοκαλί τιμολόγια - Τι συμβαίνει με τους «έξυπνους» μετρητές
11/01/2026 - 08:20
Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο
11/01/2026 - 08:14
Τι θα συμβεί στον πλανήτη αν όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περάσει στα χέρια του Τραμπ
10/01/2026 - 08:03
Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος
10/01/2026 - 08:02
ΠΑΣΟΚ- Την Κυριακή στην Κοζάνη η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας: Από τη βίαιη μετάβαση στην ανάπτυξη για όλους
09/01/2026 - 15:37
Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
09/01/2026 - 15:34
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.
09/01/2026 - 15:29

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;

Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;
Odile on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 12/01/2026 - 06:56

Η Κίνα τρέχει προς την ενέργεια του μέλλοντος, ενώ η αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα δείχνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσκολλημένες στην ενέργεια του παρελθόντος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να πουλήσουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, εξαναγκάζοντας ουσιαστικά τη χώρα να συνεργαστεί αποκλειστικά με την Αμερική διακόπτοντας τους δεσμούς της με Κίνα, Ιράν, Ρωσία και Κούβα.

Ωστόσο, η Κίνα - ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Βενεζουέλας - μειώνει σταθερά την εξάρτησή της από το αργό, καθώς η χώρα πραγματοποιεί μια ταχεία μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα (EVs).

Αυτό σημαίνει ότι πιθανή διακοπή εισαγωγών από τη Βενεζουέλα δεν θα επηρεάσει σοβαρά τις κινεζικές ανάγκες, αφού το Πεκίνο μπορεί να στραφεί σε Ρωσία και Ιράν.

Η Κίνα θεωρεί τη συνεργασία της με τη Βενεζουέλα «νόμιμη και αμετάβλητη» και αγνοεί τους τρίτους. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη τάση δείχνει πτωτική ζήτηση πετρελαίου, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η χώρα έχει φτάσει ή σύντομα θα φτάσει το «peak oil» [πετρελαιοπαραγωγική κορύφωση].

Καθημερινά περίπου 400–500 χιλιάδες βαρέλια από τη Βενεζουέλα καταλήγουν στην Κίνα - αντιπροσωπεύοντας ωστόσο μικρό ποσοστό των συνολικών εισαγωγών της. Ακόμη και αν οι ΗΠΑ επέμβουν, η Κίνα μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο από άλλες χώρες.

Με άλλα λόγια, η Βενεζουέλα χρειάζεται περισσότερο την Κίνα παρά η Κίνα τη Βενεζουέλα.

Η τάση στην Κίνα καθορίζεται κυρίως από τον μετασχηματισμό του τομέα μεταφορών, όπου κυριαρχούν πλέον τα ηλεκτρικά οχήματα. Από τα 18,5 εκατομμύρια EV που πωλήθηκαν παγκοσμίως πέρυσι, περισσότερα από 11 εκατομμύρια κατέληξα στην Κίνα. Η BYD ξεπέρασε την Tesla ως ο μεγαλύτερος παραγωγός EV παγκοσμίως και εξάγει πλέον σε όλο τον κόσμο, ειδικά στον παγκόσμιο Νότο.

Την ώρα που οι ΗΠΑ παραμένουν προσκολλημένες στην εξόρυξη και πώληση πετρελαίου - ακόμη και με στρατιωτικές παρεμβάσεις - η Κίνα επενδύει μαζικά σε ανανεώσιμες πηγές, ηλιακή και αιολική ενέργεια, πυρηνική και προγράμματα σύντηξης.

Συνολικά, η αμερικανική στρατηγική στη Βενεζουέλα αντιπαραβάλλεται με την πορεία της Κίνας προς ενεργειακή ανεξαρτησία.

Η Κίνα μειώνει την εξάρτησή της από εισαγόμενες πηγές που μπορούν να διαταραχθούν, ενώ οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επαναφέρουν τον κόσμο σε μια λογική «πετρελαιοκρατίας».

Η διαφορά αυτή καταδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη απόκλιση ΗΠΑ–Κίνας στην ενεργειακή μετάβαση: οι Κινέζοι κινούνται γρήγορα προς το μέλλον, οι Αμερικανοί προσπαθούν να ζήσουν στο παρελθόν.

Πηγή: CNN

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 06:56

