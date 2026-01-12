Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;

Η Κίνα τρέχει προς την ενέργεια του μέλλοντος, ενώ η αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα δείχνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσκολλημένες στην ενέργεια του παρελθόντος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να πουλήσουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, εξαναγκάζοντας ουσιαστικά τη χώρα να συνεργαστεί αποκλειστικά με την Αμερική διακόπτοντας τους δεσμούς της με Κίνα, Ιράν, Ρωσία και Κούβα.

Ωστόσο, η Κίνα - ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Βενεζουέλας - μειώνει σταθερά την εξάρτησή της από το αργό, καθώς η χώρα πραγματοποιεί μια ταχεία μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα (EVs).

Αυτό σημαίνει ότι πιθανή διακοπή εισαγωγών από τη Βενεζουέλα δεν θα επηρεάσει σοβαρά τις κινεζικές ανάγκες, αφού το Πεκίνο μπορεί να στραφεί σε Ρωσία και Ιράν.

Η Κίνα θεωρεί τη συνεργασία της με τη Βενεζουέλα «νόμιμη και αμετάβλητη» και αγνοεί τους τρίτους. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη τάση δείχνει πτωτική ζήτηση πετρελαίου, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η χώρα έχει φτάσει ή σύντομα θα φτάσει το «peak oil» [πετρελαιοπαραγωγική κορύφωση].

Καθημερινά περίπου 400–500 χιλιάδες βαρέλια από τη Βενεζουέλα καταλήγουν στην Κίνα - αντιπροσωπεύοντας ωστόσο μικρό ποσοστό των συνολικών εισαγωγών της. Ακόμη και αν οι ΗΠΑ επέμβουν, η Κίνα μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο από άλλες χώρες.

Με άλλα λόγια, η Βενεζουέλα χρειάζεται περισσότερο την Κίνα παρά η Κίνα τη Βενεζουέλα.

Η τάση στην Κίνα καθορίζεται κυρίως από τον μετασχηματισμό του τομέα μεταφορών, όπου κυριαρχούν πλέον τα ηλεκτρικά οχήματα. Από τα 18,5 εκατομμύρια EV που πωλήθηκαν παγκοσμίως πέρυσι, περισσότερα από 11 εκατομμύρια κατέληξα στην Κίνα. Η BYD ξεπέρασε την Tesla ως ο μεγαλύτερος παραγωγός EV παγκοσμίως και εξάγει πλέον σε όλο τον κόσμο, ειδικά στον παγκόσμιο Νότο.

Την ώρα που οι ΗΠΑ παραμένουν προσκολλημένες στην εξόρυξη και πώληση πετρελαίου - ακόμη και με στρατιωτικές παρεμβάσεις - η Κίνα επενδύει μαζικά σε ανανεώσιμες πηγές, ηλιακή και αιολική ενέργεια, πυρηνική και προγράμματα σύντηξης.

Συνολικά, η αμερικανική στρατηγική στη Βενεζουέλα αντιπαραβάλλεται με την πορεία της Κίνας προς ενεργειακή ανεξαρτησία.

Η Κίνα μειώνει την εξάρτησή της από εισαγόμενες πηγές που μπορούν να διαταραχθούν, ενώ οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επαναφέρουν τον κόσμο σε μια λογική «πετρελαιοκρατίας».

Η διαφορά αυτή καταδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη απόκλιση ΗΠΑ–Κίνας στην ενεργειακή μετάβαση: οι Κινέζοι κινούνται γρήγορα προς το μέλλον, οι Αμερικανοί προσπαθούν να ζήσουν στο παρελθόν.

Πηγή: CNN