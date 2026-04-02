Δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Τέθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Επείγουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας – Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του» .

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας προτάσεις επί των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου νόμου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Απριλίου 2026 και ώρα 10.00.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και προστατεύουν το περιβάλλον, συνεισφέροντας συγχρόνως στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ειδικότερα, με την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καθαρών καυσίμων, περιορίζεται η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που θωρακίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις διεθνείς ενεργειακές κρίσεις.

Παράλληλα, γίνεται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση του ρόλου του πολίτη στην αγορά ενέργειας, καθώς τον μετατρέπουν από απλό καταναλωτή σε ενεργό συμμετέχοντα. Ειδικότερα, ενσωματώνουν για πρώτη φορά με σαφή τρόπο τα μικρά και κινητά ηλεκτρικά συστήματα, όπως οικιακές μπαταρίες και ηλεκτρικά οχήματα, στη λειτουργία της αγοράς, επιτρέποντας τη συμμετοχή τους μέσω μηχανισμών όπως η σωρευτική εκπροσώπηση, η απόκριση στη ζήτηση και οι υπηρεσίες ευελιξίας, ενώ παράλληλα υποχρεώνουν τους διαχειριστές να τα λαμβάνουν υπόψη στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των δικτύων. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη έξυπνης φόρτισης, ενισχύει περαιτέρω τον έλεγχο, την ευελιξία και τη συνολική συμμετοχή του πολίτη.

Επίσης, περιλαμβάνεται σύνολο συμπληρωματικών ενεργειακών ρυθμίσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της αγοράς ενέργειας, την ενίσχυση της εξοικονόμησης και τη διευκόλυνση της συμμετοχής πολιτών και φορέων στην ενεργειακή μετάβαση, με βασικές παρεμβάσεις όπως η δημιουργία και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυτοκαταναλωτών, η ενίσχυση του ρόλου του ΚΑΠΕ για τεχνική υποστήριξη ενεργειακών κοινοτήτων, ρυθμίσεων για ΥΚΩ, καθώς και μέτρα για την προώθηση αποθήκευσης ενέργειας και μικρών υδροηλεκτρικών. Παράλληλα, εισάγονται διατάξεις για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων και χαμηλών ανθρακούχων καυσίμων, ενισχύοντας συνολικά τη λειτουργία της αγοράς και την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, επιλύονται ζητήματα αποζημίωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α που αφορούν μεταξύ άλλων και κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στη Δυτική Ελλάδα, ο Υπουργός, κ Σταύρος Παπασταύρου στις αρχές Φεβρουαρίου, διευθετούνται τα αναγκαία ζητήματα που θα επιτρέψουν την εκκίνηση της υλοποίησης των φωτοβολταϊκών σταθμών των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας, στις οποίες συμμετέχουν η Περιφέρεια, οι Δήμοι, καθώς και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό τους κόστος.

Tίθενται σημειακές διορθώσεις με σκοπό την ομαλή υλοποίηση των σταθμών αποθήκευσης, των σταθμών αντλησιοταμίευσης καθώς και των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, όπως επίσης προωθούνται ρυθμίσεις για την ορθολογική αξιοποίηση των λατομικών ορυκτών και την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Τέλος, περιλαμβάνονται πολεοδομικές, δασικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, ως προς τα δασικά, ρυθμίζονται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κοινωφελείς και άλλες χρήσεις, ενόψει της επικαιροποίησης των δασικών χαρτών, για το σύνολο της Επικρατείας. Επίσης, απλοποιείται η διοικητική διαδικασία και διευκολύνεται η σύναψη μεταβιβαστικών συμβολαιογραφικών πράξεων σε περιπτώσεις που οι πολίτες έχουν δικαιωθεί ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών (ΕΠ.Ε.Α.), όμως εκκρεμεί η αναμόρφωση και οριστική κύρωση των οικείων δασικών χαρτών.