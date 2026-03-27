ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
ΚΟΣΜΟΣ
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 08:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW

Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
Newsroom
Παρασκευή, 27/03/2026 - 09:32

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 7ετής παράταση λειτουργικής ενίσχυσης και επιδότηση αποθήκευσης ενέργειας – Τι απάντησε η ηγεσία του ΥΠΕΝ

Στο επίκεντρο της συνάντησης με φορείς φωτοβολταϊκών συστημάτων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στο ΥΠΕΝ, βρέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών έως 500 kW, με τον Σύνδεσμο Φωτοβολταϊκών Ελλάδας να ζητά δέσμη άμεσων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των απωλειών εισοδήματος.

Τα τρία βασικά αιτήματα των παραγωγών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ΣΥΦΩΕΛ έθεσε ξεκάθαρα τρεις βασικούς άξονες διεκδίκησης:

  • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα φωτοβολταϊκά έως 500 kW
  • Παράταση της λειτουργικής ενίσχυσης για επιπλέον 7 χρόνια
  • Επιδότηση για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες)

Τα αιτήματα αυτά βασίζονται στις μεγάλες απώλειες που έχουν υποστεί οι παραγωγοί λόγω των τεράστιων περικοπών ενέργειας, αλλά και των συχνών μηδενικών ή ακόμα και αρνητικών τιμών στην αγορά.

Στο τραπέζι ξανά το ζήτημα της στήριξης

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΦΩΕΛ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Τσιαντούλη , το μέλος Φωτεινή Κούρου και τη νομική σύμβουλο Μαριάννα Νάζου, επανέφερε το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης, επισημαίνοντας ότι είχε τεθεί μετ’ επιτάσεως ήδη από τη συνάντηση κορυφής του Ιουλίου 2025 στο ίδιο υπουργείο.

Όπως τονίστηκε, η κατάσταση στην αγορά ενέργειας έχει επιδεινωθεί, καθιστώντας επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων.

Η στάση του ΥΠΕΝ και τα επόμενα βήματα

Από την πλευρά της η ηγεσία του ΥΠΕΝ, παρουσία του υφυπουργού Νικόλαου Τσιάφου, της Γενικής Γραμματέως Δέσποινας Παληαρούτα αλλά και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα, εμφανίστηκε διατεθειμένη να εξετάσει λύσεις, επισημαίνοντας το υπουργείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση μιας ισορροπημένης και βιώσιμης λύσης (και) για τους μικρομεσαίους παραγωγούς.

Ωστόσο στη συγκεκριμένη συνάντηση, το ΥΠΕΝ δεν ήταν έτοιμο να συγκεκριμενοποιήσει τις πιθανές λύσεις.

Προχωρά η ομαδική αγωγή κατά του Δημοσίου

Παράλληλα, ο ΣΥΦΩΕΛ ξεκαθάρισε ότι, ανεξάρτητα από τις διαβουλεύσεις, συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία νομικών ενεργειών κατά του ελληνικού Δημοσίου.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για κατάθεση ομαδικής αγωγής, με στόχο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις απώλειες εσόδων που έχουν υποστεί τα μέλη του.

Ορατός ο κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μικρών μονάδων

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, καθώς το σημερινό περιβάλλον της αγοράς ενέργειας δημιουργεί σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, τόσο για τις αποφάσεις του ΥΠΕΝ όσο και για την πορεία των διεκδικήσεων του κλάδου.

sifoel_ypen-2-1024x531.jpg

