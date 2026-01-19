Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου

Η ισχυρή παρουσία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κυρίως των αιολικών, λόγω των έντονων ανέμων, λειτούργησε σήμερα ως βασικός παράγοντας συγκράτησης των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από τη σημαντική άνοδο του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής ξεπερνά το 44%, με τις μονάδες φυσικού αερίου να καλύπτουν το 32,85%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το 11,16% και τον λιγνίτη το 7,06%. Το συγκεκριμένο ενεργειακό μείγμα αποτυπώνεται άμεσα και στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, όπου η Ελλάδα καταγράφει σήμερα τη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.Ειδικότερα, η τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας διαμορφώνεται για σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στα 109,79 ευρώ/ MWh, όταν στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώθηκε στα 160,92 ευρώ/ MWh, στη Ρουμανία στα 161,07 ευρώ/ MWh, στην Ιταλία στα 150,64 ευρώ/ MWh, στη Γερμανία στα 139,99 ευρώ/ MWh και στη Γαλλία στα 134,34 ευρώ/ MWh παρά τη μεγάλη συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία οι τιμές κινούνται λίγο πάνω από τα 129 ευρώ/MWh.

Παρά τη σημερινή εικόνα, η έντονη άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής τον επόμενο μήνα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνθήκες που ενισχύουν τις τιμές του TTF στην Ευρώπη θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ παραμένουν απροσδιόριστες οι επιπτώσεις από την πρόσφατη ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ και τον κίνδυνο ενός νέου εμπορικού πολέμου. Την περασμένη Παρασκευή οι τιμές TTF εκτοξεύθηκαν στα 37,665 ευρώ ανά MWh, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουνίου, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και των μειωμένων αποθεμάτων για την εποχή.

Το κύμα ψύχους και οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου διαμορφώνεται στο 51,9%, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας που κινείται γύρω στο 67%, καθιστώντας την αγορά πιο ευάλωτη σε απότομες διακυμάνσεις.

Η κατάσταση αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία LNG με χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ στις αρχές του 2026 κινούνταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ ανά MWh.

Στις 14 Ιανουαρίου η τιμή στο ολλανδικό hub βρισκόταν κοντά στα 32 ευρώ, έχοντας κινηθεί προηγουμένως ακόμη και στα 21 με 22 ευρώ, για να φτάσει στις 16 Ιανουαρίου έως τα 37,940 ευρώ ανά MWh. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, το TTF παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης, ενώ πρόσθετους κινδύνους δημιουργούν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών και η πιθανή αντίδραση της Ευρώπης.

Αρκετοί εκτιμούν ότι οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να διαταράξουν τη συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ του περασμένου καλοκαιριού, η οποία περιλάμβανε και τη δέσμευση της Κομισιόν για αγορές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων συνολικής αξίας 750 δισ. δολαρίων σε βάθος τριετίας.