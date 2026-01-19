Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άννα Διανά
Δευτέρα, 19/01/2026 - 08:11

Η ισχυρή παρουσία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κυρίως των αιολικών, λόγω των έντονων ανέμων, λειτούργησε σήμερα ως βασικός παράγοντας συγκράτησης των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από τη σημαντική άνοδο του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής ξεπερνά το 44%, με τις μονάδες φυσικού αερίου να καλύπτουν το 32,85%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το 11,16% και τον λιγνίτη το 7,06%. Το συγκεκριμένο ενεργειακό μείγμα αποτυπώνεται άμεσα και στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, όπου η Ελλάδα καταγράφει σήμερα τη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.Ειδικότερα, η τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας διαμορφώνεται για σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στα 109,79 ευρώ/ MWh, όταν στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώθηκε στα 160,92 ευρώ/ MWh, στη Ρουμανία στα 161,07 ευρώ/ MWh, στην Ιταλία στα 150,64 ευρώ/ MWh, στη Γερμανία στα 139,99 ευρώ/ MWh και στη Γαλλία στα 134,34 ευρώ/ MWh παρά τη μεγάλη συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία οι τιμές κινούνται λίγο πάνω από τα 129 ευρώ/MWh.

Παρά τη σημερινή εικόνα, η έντονη άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής τον επόμενο μήνα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνθήκες που ενισχύουν τις τιμές του TTF στην Ευρώπη θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ παραμένουν απροσδιόριστες οι επιπτώσεις από την πρόσφατη ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ και τον κίνδυνο ενός νέου εμπορικού πολέμου. Την περασμένη Παρασκευή οι τιμές TTF εκτοξεύθηκαν στα 37,665 ευρώ ανά MWh, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουνίου, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και των μειωμένων αποθεμάτων για την εποχή.

Το κύμα ψύχους και οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου διαμορφώνεται στο 51,9%, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας που κινείται γύρω στο 67%, καθιστώντας την αγορά πιο ευάλωτη σε απότομες διακυμάνσεις.

Η κατάσταση αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία LNG με χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ στις αρχές του 2026 κινούνταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ ανά MWh.

Στις 14 Ιανουαρίου η τιμή στο ολλανδικό hub βρισκόταν κοντά στα 32 ευρώ, έχοντας κινηθεί προηγουμένως ακόμη και στα 21 με 22 ευρώ, για να φτάσει στις 16 Ιανουαρίου έως τα 37,940 ευρώ ανά MWh. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, το TTF παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης, ενώ πρόσθετους κινδύνους δημιουργούν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών και η πιθανή αντίδραση της Ευρώπης.

Αρκετοί εκτιμούν ότι οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να διαταράξουν τη συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ του περασμένου καλοκαιριού, η οποία περιλάμβανε και τη δέσμευση της Κομισιόν για αγορές αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων συνολικής αξίας 750 δισ. δολαρίων σε βάθος τριετίας.

