«Πράσινο φως» για τον διπλασιασμό ισχύος στο αντλησιοταμιευτικό έργο της ΔΕΗ στην Καρδιά Κοζάνης

Ανοίγει ο δρόμος για τον διπλασιασμό της ισχύος στο αντλησιοταμιευτικό έργο της ΔΕΗ στην Καρδιά Κοζάνης, μετά την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Με την απόφαση αυτή, το έργο περνά σε νέα φάση ωρίμανσης, αποκτώντας αυξημένη δυναμικότητα και ενισχύοντας τον ρόλο της Δυτικής Μακεδονίας στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας της νέας εποχής.

Έτσι, μετά το πράσινο φως για την τροποποίηση της ΑΕΠ), η μέγιστη ισχύς έγχυσης της μονάδας αυξάνεται από 148 MW σε 304 MW, ενώ η μέγιστη συνολική ισχύς φτάνει τα 294 MW. Η αναβάθμιση αυτή καθιστά το έργο μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα και τοποθετεί τη Δυτική Μακεδονία στο επίκεντρο των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, σε μια περίοδο που η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Η αναβάθμιση του αντλησιοταμιευτικού έργου της Καρδιάς εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ για τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε πράσινο ενεργειακό κέντρο, με τις «φυσικές μπαταρίες» να αποτελούν βασικό εργαλείο για την ασφάλεια εφοδιασμού, τη σταθερότητα του συστήματος και την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας αντλησιοταμίευσης με δύο ταμιευτήρες – Άνω και Κάτω – σύστημα προσαγωγής ύδατος, σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις αναγκαίες υποδομές ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Σύστημα Μεταφοράς. Ο Άνω Ταμιευτήρας χωροθετείται εντός της έκτασης του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς, στη θέση των πύργων ψύξης που προβλέπεται να κατεδαφιστούν, σηματοδοτώντας και συμβολικά τη μετάβαση από τον λιγνίτη στη νέα εποχή της καθαρής ενέργειας.

Η έκταση του Άνω Ταμιευτήρα ανέρχεται σε περίπου 650 στρέμματα, με συνολικό όγκο περί τα 7,3 εκατ. κυβικά μέτρα και ωφέλιμο όγκο 6,9 εκατ. κυβικά μέτρα. Για την κατασκευή του προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η αποξήλωση των παλαιών δεξαμενών καυσίμων του ΑΗΣ, που βρίσκονται σε παύση λειτουργίας, καθώς και η μετεγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού σε άλλο σημείο εντός του γηπέδου.

Ο Κάτω Ταμιευτήρας θα δημιουργηθεί στον πυθμένα του ανενεργού ορυχείου Καρδιάς, αξιοποιώντας τη γεωμορφολογία που άφησε πίσω της η λιγνιτική δραστηριότητα. Για τη διατήρηση της στάθμης του προβλέπεται η ελεγχόμενη απόρριψη πλεονάζοντων υδάτων στο ρέμα Σουλού, ενώ η αρχική πλήρωσή του θα γίνεται κυρίως από βροχοπτώσεις, επιφανειακές απορροές και υπόγεια ύδατα. Σε περίπτωση ανεπάρκειας, υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, μέσω υφιστάμενων και πρόσθετων αγωγών.

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωροθετείται στη νοτιοανατολική πλευρά του Κάτω Ταμιευτήρα και θα περιλαμβάνει τέσσερις αναστρέψιμες αντλίες–στροβίλους σταθερής ταχύτητας τύπου Francis, οι οποίες θα επιτρέπουν τόσο την παραγωγή όσο και την αποθήκευση ενέργειας, ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος.

Η ηλεκτρική διασύνδεση του έργου θα πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΚΥΤ Καρδιάς 150 kV και θα περιλαμβάνει νέους μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς και υποσταθμούς, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των υποδομών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα στοιχεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, το έργο βρίσκεται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και δεν εντοπίζονται αρχαιολογικά ευρήματα εντός της περιοχής επέμβασης, ενώ έχουν προβλεφθεί αυστηροί όροι προστασίας σε περίπτωση τυχαίων ευρημάτων. Παράλληλα, τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση και αποκατάσταση των επιφανειών του λιγνιτωρυχείου.