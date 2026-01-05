Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας

Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 09:30

Στόχος μας είναι η μετατροπή της γεωλογικής κληρονομιάς σε κοινωνική ευημερία, βιώσιμη ανάπτυξη και γεωπολιτική ισχύ

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονύσιος Γκούτης, αναλύει σε άρθρο του στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» τον στρατηγικό ρόλο της Γεωενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μίγμα: «Η ΕΑΓΜΕ δεν διαχειρίζεται απλώς γεωλογικούς χάρτες και επιστημονικά δεδομένα, αλλά την ευθύνη να αξιοποιηθεί ο γεωλογικός μας πλούτος, με ευσυνειδησία και εθνικό καθήκον. Στόχος μας είναι η μετατροπή της γεωλογικής κληρονομιάς σε κοινωνική ευημερία, βιώσιμη ανάπτυξη και γεωπολιτική ισχύ. Μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της διαρκούς συνδρομής στην αξιοποίηση του υπόγειου πλούτου της χώρας μας, συμβάλλουμε δυναμικά στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια».

Διαβάστε την πλήρη ανάλυση εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Πράσινο φως» για τον διπλασιασμό ισχύος στο αντλησιοταμιευτικό έργο της ΔΕΗ στην Καρδιά Κοζάνης
«Πράσινο φως» για τον διπλασιασμό ισχύος στο αντλησιοταμιευτικό έργο της ΔΕΗ στην Καρδιά Κοζάνης 05 Ιανουαρίου 2026
Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050 05 Ιανουαρίου 2026
Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοινή ισχύς, κοινή ασφάλεια: Σκανδιναβικά διδάγματα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κοινή ισχύς, κοινή ασφάλεια: Σκανδιναβικά διδάγματα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης

Διονύσιος Γκούτης (ΕΑΓΜΕ): Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διονύσιος Γκούτης (ΕΑΓΜΕ): Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας

Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Πρώτη προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Πρώτη προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια

Από την Atlantic -SEE έως τη Naftogaz: Οι κινήσεις που αναβαθμίζουν τη ΔΕΠΑ σε παίκτη-κλειδί και πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Από την Atlantic -SEE έως τη Naftogaz: Οι κινήσεις που αναβαθμίζουν τη ΔΕΠΑ σε παίκτη-κλειδί και πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας

Από την Atlantic -SEE έως τη Naftogaz: Οι κινήσεις που αναβαθμίζουν τη ΔΕΠΑ σε παίκτη-κλειδί και πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Από την Atlantic -SEE έως τη Naftogaz: Οι κινήσεις που αναβαθμίζουν τη ΔΕΠΑ σε παίκτη-κλειδί και πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας

Κ. Μητσοτάκης: H χώρα μας εξασφαλίζει ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για πολλά χρόνια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Μητσοτάκης: H χώρα μας εξασφαλίζει ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για πολλά χρόνια