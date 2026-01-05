Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονύσιος Γκούτης, αναλύει σε άρθρο του στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» τον στρατηγικό ρόλο της Γεωενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μίγμα: «Η ΕΑΓΜΕ δεν διαχειρίζεται απλώς γεωλογικούς χάρτες και επιστημονικά δεδομένα, αλλά την ευθύνη να αξιοποιηθεί ο γεωλογικός μας πλούτος, με ευσυνειδησία και εθνικό καθήκον. Στόχος μας είναι η μετατροπή της γεωλογικής κληρονομιάς σε κοινωνική ευημερία, βιώσιμη ανάπτυξη και γεωπολιτική ισχύ. Μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της διαρκούς συνδρομής στην αξιοποίηση του υπόγειου πλούτου της χώρας μας, συμβάλλουμε δυναμικά στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια».

