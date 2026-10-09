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Β. Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η ενεργειακή διπλωματία μπορεί να αναβαθμίσει τον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας

Β. Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η ενεργειακή διπλωματία μπορεί να αναβαθμίσει τον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 11:21
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Την ανάγκη να μεταφραστεί η ενεργειακή και οικονομική διπλωματία σε απτά οφέλη για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αναδεικνύει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, στην εβδομαδιαία έκδοση του επιμελητηρίου, επισημαίνοντας ότι η ακριβή ενέργεια, ο πληθωρισμός και το υψηλό κόστος χρηματοδότησης εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά.

Όπως σημειώνει, η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και η αξιοποίηση του αναβαθμισμένου ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ουσιαστικό όφελος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Στην ανάλυσή του με τίτλο «Η ελληνική οικονομία ανάμεσα στην ακρίβεια και την ενεργειακή διπλωματία», ο κ. Κορκίδης εστιάζει σε επτά αλληλένδετα ζητήματα: το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, την αύξηση του ενεργειακού κόστους, τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, τον πληθωρισμό, τα υψηλά επιτόκια, τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και την ενεργειακή διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος ενέργειας επιβαρύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τις μεταφορές και την παραγωγή, περιορίζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ ο πληθωρισμός συμπιέζει την αγοραστική δύναμη και την κατανάλωση. Παράλληλα, τα υψηλότερα επιτόκια δυσχεραίνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα προσωρινής ανακούφισης από το ενεργειακό κόστος, διευρυμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Αναφερόμενος στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, τονίζει ότι η επιδίωξη για ανάπτυξη, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η αύξηση της κατανάλωσης και οι φορολογικές ελαφρύνσεις, σημειώνει, δεν εγγυώνται από μόνες τους υψηλότερη κερδοφορία, εφόσον οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη προμηθειών, μισθοδοσίας, ενέργειας και δανεισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενεργειακή διπλωματία, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, η ενέργεια και η άμυνα αποτελούν πεδία στα οποία η ενίσχυση της συνεργασίας μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη χώρα, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και της προσέλκυσης επενδύσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αξιοποίηση της θέσης της Ελλάδας στους ενεργειακούς διαδρόμους, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, η συνεργασία στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) δεν συνεπάγεται αυτομάτως χαμηλότερες τιμές, καθώς το τελικό κόστος εξαρτάται από τους όρους προμήθειας, τη μεταφορά και τις διαθέσιμες υποδομές.

Το βασικό ζητούμενο, σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, είναι η γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας να αποκτήσει μετρήσιμο οικονομικό αντίκρισμα: ανταγωνιστικότερο ενεργειακό κόστος, μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία, συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέα έργα και δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή είναι, όπως καταλήγει, η ουσιαστική δοκιμασία για το κατά πόσο η ενεργειακή διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός στήριξης της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις πιέσεις της ακρίβειας.

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