METLEN, Thales Alenia Space και Thales Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη των μελλοντικών αμυντικών διαστημικών φιλοδοξιών της Ελλάδας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταίροι θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η τεχνογνωσία και οι βιομηχανικές τους δυνατότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο αμυντικό διαστημικό σύστημα τηλεπικοινωνιών.

Η METLEN , η Thales Alenia Space - κοινοπραξία της Thales (67%) και της Leonardo (33%)- και η Thales Hellas ανακοινώνουν σήμερα την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με στόχο την από κοινού προετοιμασία για μελλοντικές προοπτικές στο πλαίσιο του ελληνικού αμυντικού διαστημικού προγράμματος τηλεπικοινωνιών.

Η συμφωνία συνδυάζει τις δυνατότητες των τριών εταιρειών, με στόχο να υποστηρίξει τη πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη στρατηγική της αυτονομία στον τομέα του διαστήματος, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη συμμετοχή του εθνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας βιομηχανικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων στον διαστημικό τομέα στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταίροι θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η τεχνογνωσία και οι βιομηχανικές τους δυνατότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο αμυντικό διαστημικό σύστημα τηλεπικοινωνιών. Μεταξύ όσων η METLEN θα εισφέρει στην κοινοπραξία μέσω της M Technologies, η συμφωνία προβλέπει επίσης την πιθανή αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής γαλλίου της METLEN σε σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού για μελλοντικούς δορυφόρους που θα κατασκευάζει η Thales Alenia Space και θα παραδίδονται σε πελάτες διεθνώς. Η προοπτική αυτή θα συμπληρώσει την τεχνογνωσία της Thales Alenia Space στους ασφαλείς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τις συναφείς επίγειες υποδομές.

Η δορυφορική λύση που προτείνει η Thales Alenia Space θα βασίζεται σε τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την ταχύτητα υλοποίησής της. Αξιοποιώντας τεχνολογίες που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές διαστημικές αποστολές και έχουν αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει στην Ελλάδα ασφαλείς, κυρίαρχες και ανθεκτικές σε παρεμβολές επικοινωνίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της διαστημικής αυτονομίας.