Volton και Orizon: Διπλή διάκριση στα UX | CX Awards 2026

Δύο Silver Awards για την κοινή στρατηγική Customer Experience και την εξέλιξη προς ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών

Η Volton και η Orizon απέσπασαν δύο Silver Awards στα UX | CX Awards 2026, που διοργάνωσε η Boussias Communications,

για την κοινή στρατηγική που αναπτύσσουν με στόχο μια πιο απλή, άμεση και ολοκληρωμένη εμπειρία για τον πελάτη.

Ειδικότερα, η Volton και η Orizon διακρίθηκαν με Silver Award στην κατηγορία “Best in Multi-Service Provider”, αναγνωρίζοντας την εξέλιξη προς ένα ολοκληρωμένο multi-service μοντέλο, και με Silver Award στην κατηγορία “Best CX in Online Experience” για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος εξυπηρέτησης.

Στο επίκεντρο της κοινής στρατηγικής της Volton και της Orizon βρίσκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου multi-service οικοσυστήματος, που συνδέει διαφορετικές υπηρεσίες, κανάλια και σημεία επαφής γύρω από τις ανάγκες του πελάτη. Η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και η κινητή τηλεφωνία εντάσσονται σε μια ενιαία εμπειρία, με στόχο κάθε αλληλεπίδραση να γίνεται πιο απλή, άμεση και συνεπής, ανεξάρτητα από την υπηρεσία ή το κανάλι εξυπηρέτησης που επιλέγει ο πελάτης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ενοποιημένης εμπειρίας αποτελεί το myON, η κοινή εφαρμογή διαχείρισης υπηρεσιών Volton και Orizon. Μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, οι πελάτες μπορούν να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας, να ενημερώνονται για συνδέσεις, παροχές και καταναλώσεις, να εξοφλούν λογαριασμούς, να παρακολουθούν τα αιτήματά τους και να επικοινωνούν άμεσα για την εξυπηρέτησή τους. Παράλληλα, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) μέσω ψηφιακού βοηθού, σε συνδυασμό με τα help portals και τις δυνατότητες self-service, ενισχύει περαιτέρω την ψηφιακή εξυπηρέτηση, προσφέροντας στους πελάτες μεγαλύτερη ευκολία, αυτονομία και έλεγχο στην καθημερινή διαχείριση των υπηρεσιών τους.

Με τη στρατηγική αυτή, η Volton και η Orizon επανασχεδιάζουν την εμπειρία πελάτη με αφετηρία τις ανάγκες του, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου διαφορετικές υπηρεσίες και δυνατότητες συνδέονται με τρόπο άμεσο και ουσιαστικό στην καθημερινότητά του. Οι δύο Silver διακρίσεις στα UX | CX Awards 2026 αποτελούν αναγνώριση αυτής της κατεύθυνσης και της επένδυσης των δύο εταιρειών σε μια εμπειρία που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες των πελατών τους.