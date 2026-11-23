O γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα «βαθιά απογοητευμένος» μετά την αποτυχία της COP31 να υιοθετήσει ένα τελικό σχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν εμπεριείχε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

«Συμμερίζομαι τη βαθιά απογοήτευση όλων εκείνων που ήλπιζαν ότι οι κυβερνήσεις θα στέκονταν στο ύψος των απαιτήσεων της κλιματικής κρίσης», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες, σε ένα δελτίο Τύπου, υπογραμμίζοντας πως «τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της κλιματικής κρίσης».

Οι συνομιλίες για το Κλίμα του ΟΗΕ κατέρρευσαν σήμερα στην Αττάλεια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι απέρριψαν το τελικό σχέδιο συμφωνίας που παρουσίασαν η Τουρκία και η Αυστραλία, προεδρεύουσες χώρες της COP31, λέγοντας ότι είναι υπερβολικά αδύναμο για να δώσει ώθηση στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες διαπραγματεύσεων και μια διήμερη παράταση, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη σε διάρκεια COP στα χρονικά, ο Τούρκος πρόεδρος της Διάσκεψης Μουράτ Κουρούμ δήλωσε κατά την καταληκτική συνεδρίαση της ολομέλειας ότι διαπίστωνε πως δεν υπήρχε συμφωνία και επιβεβαίωσε ότι δεν θα προχωρούσε στην παρουσίαση νέου κειμένου.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε», δήλωσε. «Από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρξει νέο κείμενο».

Αργότερα αποχώρησε από το βήμα, ενώ βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη οι ομιλίες εκπροσώπων χωρών.

Ο Αυστραλός πρόεδρος της COP31, επιφορτισμένος με τις διαπραγματεύσεις, Κρις Μπόουεν, αποκάλεσε την έκβαση «πολύ απογοητευτική» σημειώνοντας πως οι διαφωνίες για τα καύσιμα και τη χρηματοδότηση της μέτρων για το κλίμα ήταν τα ζητήματα που εμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, Ντάραγκ Ο’Μπράιαν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να υποστηρίξει την προτεινόμενη συμφωνία, εν μέρει επειδή δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αποτελούν κινητήρια δύναμη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες είχαν ασκήσει έντονες πιέσεις προκειμένου να μην περιληφθεί αναφορά σε αυτά στο κείμενο, σύμφωνα με παρατηρητές που βρίσκονταν στη σύνοδο.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Βελγίου, Ζαν-Λικ Κρουκ, δήλωσε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας ήταν μια δύσκολη, αλλά σωστή έκβαση.

«Δεν είναι το τέλος της πολυμερούς προσέγγισης, αλλά πρέπει να υπάρχει το θάρρος να πούμε όχι», δήλωσε.

Το σχέδιο συμφωνίας που απορρίφθηκε αναγνώριζε ότι η θερμοκρασία του πλανήτη προβλέπεται να ξεπεράσει το συμφωνημένο όριο και ζητούσε την ταχύτερη ανάπτυξη τεχνολογιών απομάκρυνσης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, ώστε να καταστεί τελικά δυνατή η αντιστροφή αυτής της υπέρβασης.

Αυτό αποτελούσε βασική απαίτηση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Παρότι οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα -σε συνδυασμό με δραστικές μειώσεις των εκπομπών- είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι επικριτές της προτεινόμενης συμφωνίας εξέφρασαν την ανησυχία ότι η διατύπωση σχετικά με την απομάκρυνση του άνθρακα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως άδεια για τη συνέχιση της άντλησης πετρελαίου.

Εκπρόσωπος της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας, η οποία υποστήριζε τη συμπερίληψη αναφοράς στην απομάκρυνση του άνθρακα στη συμφωνία, δήλωσε κατά την καταληκτική συνεδρίαση της ολομέλειας ότι εξεπλάγη από την αντίσταση απέναντι στην τεχνολογία, η οποία, όπως είπε, προσέφερε μια πραγματική λύση.