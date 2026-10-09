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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,8% παρουσίασε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον Αύγουστο 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,8% παρουσίασε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον Αύγουστο 2026
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 14:53
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Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,8% έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2026, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,8% έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,0%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2026.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Αυγούστου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Αυγούστου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο ειδών ένδυσης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Αυγούστου 2026

Ι. Σύγκριση Αυγούστου 2026 με Αύγουστο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,8% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 13,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 4,0% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.
  • Κατά 1,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Από τη μείωση:

  • Κατά 2,5% του Δείκτη Παροχής Νερού

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2026 κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 6,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
  • Κατά 2,7% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

  • Κατά 2,1% του Δείκτη Παροχής Νερού
  • Κατά 8,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IΙΙ. Σύγκριση Αυγούστου 2026 με Ιούλιο 2026

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,0% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 13,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από τη μείωση:

  • Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 0,7% του Δείκτη Μεταποίησης.
  • Κατά 2,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων
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