Η ισχυρή ανταπόκριση στην Αρχική Δημόσια Προσφορά της METKA αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία που έχουμε δημιουργήσει, στους ανθρώπους μας και στην ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.

Η ΜΕΤΚΑ, αναφορικά με (1) την αρχική δημόσια προσφορά νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») και υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προσφέρονται από τη METLEN Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ο «Πωλητής Μέτοχος») (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές» και, από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), (Α) στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και (Β) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών κατ’ επίκληση του Κανονισμού S, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), και της λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας (η «Θεσμική Προσφορά» και, από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και (2) την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Συνδυασμένη Προσφορά στις 20 Νοεμβρίου 2026 και σύμφωνα με τις από 20 Νοεμβρίου 2026 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου, αντιστοίχως, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο:

α. την προσφορά συνολικά 30.000.000 Προσφερόμενων Μετοχών, αποτελούμενων από 25.000.000 Νέες Μετοχές και 5.000.000 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές,

β. την κατανομή 20.000.000 Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,67% των Προσφερόμενων Μετοχών, και 10.000.000 Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Θεσμική Προσφορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,33% των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») των Προσφερόμενων Μετοχών καθορίστηκε σε €10 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δυνάμει των από 20 Νοεμβρίου 2026 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου και βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book-building) που διεξήχθη από 18 Νοεμβρίου 2026 έως 20 Νοεμβρίου 2026 στη Συνδυασμένη Προσφορά. Η Τιμή Διάθεσης καθορίστηκε εντός του εύρους τιμής που ορίστηκε για τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Τιμή Διάθεσης στη Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά είναι ταυτόσημη.

Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, δήλωσε: «Η ισχυρή ανταπόκριση στην Αρχική Δημόσια Προσφορά της METKA αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία που έχουμε δημιουργήσει, στους ανθρώπους μας και στην ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον αγορών αντανακλά τόσο την αξιοπιστία που έχουμε χτίσει διαχρονικά όσο και την ικανότητά μας να κινούμαστε αποφασιστικά, όταν διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά. Ευχαριστώ θερμά τους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη τους. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτήν, μέσα από πειθαρχημένη ανάπτυξη και συνεχιζόμενη συνέπεια στην επίτευξη των στόχων μας».

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25 Νοεμβρίου 2026.