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Ποια οικιακή συσκευή καταναλώνει τη περισσότερη ενέργεια;

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Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 06:48
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Τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC) ευθύνονται για περισσότερο από το μισό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού, ενώ ακολουθούν οι θερμοσίφωνες.

Σε μια εποχή όπου το κόστος διαβίωσης και οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται συνεχώς, η μείωση της κατανάλωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα για κάθε νοικοκυριό.

Πέρα από το προφανές οικονομικό όφελος, η περιορισμένη χρήση ενέργειας συμβάλλει ουσιαστικά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Για να επιτευχθεί όμως μια αισθητή μείωση στους λογαριασμούς, είναι απαραίτητο να εντοπιστεί ο κύριος «ένοχος» της οικιακής κατανάλωσης: τα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC).

O «βασιλιάς» της οικιακής κατανάλωσης ενέργειας

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως 76,8 εκατομμύρια BTU ενέργειας. Από αυτά, τα 34,4 εκατομμύρια BTU αφορούν τη θέρμανση χώρου και τα 7,9 εκατομμύρια BTU τον κλιματισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα HVAC απορροφούν περίπου το 55% της συνολικής ετήσιας ενέργειας ενός σπιτιού. Η κατανάλωση διαφοροποιείται ανάλογα με το κλίμα και την ηλικία του ακινήτου, καθώς οι ψυχρότερες περιοχές και τα παλαιότερα κτίσματα απαιτούν πολύ περισσότερη ενέργεια για θέρμανση.

Τι ακολουθεί

Η δεύτερη πιο δαπανηρή συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από το 18% της ετήσιας κατανάλωσης (14,1 εκατομμύρια BTU κατά μέσο όρο). Σε αντίθεση με τη θέρμανση, η χρήση του θερμοσίφωνα παρουσιάζει σχετική σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή ή την παλαιότητα της κατοικίας.

Παράλληλα, καθοριστικός παράγοντας για το ύψος της δαπάνης παραμένει το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται. Τα νοικοκυριά που βασίζονται στο φυσικό αέριο για θέρμανση καταναλώνουν σημαντικά περισσότερα BTU σε σχέση με εκείνα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η χρήση πετρελαίου ή προπανίου εκτοξεύει ακόμη περισσότερο την ενεργειακή ένταση.

Αν και το σύστημα HVAC θα παραμείνει η πιο ενεργοβόρα εγκατάσταση του σπιτιού, υπάρχουν πρακτικοί τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητάς του. Η τακτική αλλαγή των φίλτρων αέρα, η επαρκής θερμομόνωση του κτιρίου και η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον θερμοστάτη μπορούν να περιορίσουν αισθητά την άσκοπη σπατάλη ενέργειας.

Πηγή: Slash Gear

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 06:48
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