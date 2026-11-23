Η Schneider Electric , παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το νέο Schneider Electric Marketplace , μια ψηφιακή πλατφόρμα που προσφέρει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να αναζητούν και να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές από το επίσημο δίκτυο διανομής της εταιρείας και να ολοκληρώνουν την αγορά τους απευθείας μέσω του διανομέα της επιλογής τους.

Στη νέα πλατφόρμα, οι επαγγελματίες μπορούν να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα τα προϊόντα που χρειάζονται, καθώς και να συγκρίνουν τιμές, χρόνους παράδοσης και όρους αγοράς από τους διανομείς του επίσημου δικτύου που συμμετέχουν. Πρόκειται για ένα μοντέλο λειτουργίας αντίστοιχο με αυτό που χρησιμοποιούν πολλές διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ήδη γνωστές και στην ελληνική αγορά.

Από σήμερα μάλιστα και μέχρι 06/12 θα τρέχουν Black Friday εκπτώσεις αποκλειστικά μέσω των αγορών μέσω του Schneider Electric Marketplace με επιπλέον έκπτωση -10% σε επιλεγμένους κωδικούς προϊόντων για να βρείτε τις λύσεις που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας. Με εύκολη online περιήγηση και δυνατότητα παραγγελιών 24/7, η επιλογή προϊόντων Schneider Electric γίνεται πιο απλή από ποτέ.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες και η πρόσβαση στις εξατομικευμένες εμπορικές δυνατότητες προϋποθέτει μια απλή διαδικασία εγγραφής.

Η εγγραφή προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως:

Πρόσβαση σε προνομιακές τιμές διανομέα: κάθε χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις τιμές καταλόγου, ενώ με την εγγραφή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε εξατομικευμένους εμπορικούς όρους ή να μεταφέρει online τους ήδη συμφωνημένους όρους συνεργασίας του.

κάθε χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις τιμές καταλόγου, ενώ με την εγγραφή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε εξατομικευμένους εμπορικούς όρους ή να μεταφέρει online τους ήδη συμφωνημένους όρους συνεργασίας του. Δυνατότητα εξατομικευμένων εμπορικών όρων και πρόσθετων εκπτώσεων , σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και το B2B δίκτυο κάθε διανομέα.

, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και το B2B δίκτυο κάθε διανομέα. Πρόσβαση σε ειδικές προσφορές έργων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Παράλληλα, η πλατφόρμα προσφέρει όλα τα βασικά πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών αγορών:

Πρόσβαση 24/7: οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε, χωρίς περιορισμούς ωραρίου.

οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε, χωρίς περιορισμούς ωραρίου. Ολοκληρωμένη εμπειρία σε ένα σημείο: από την αναζήτηση και επιλογή προϊόντων έως τη σύγκριση τιμών, όρων και χρόνων παράδοσης.

από την αναζήτηση και επιλογή προϊόντων έως τη σύγκριση τιμών, όρων και χρόνων παράδοσης. Ασφάλεια και διαφάνεια: ξεκάθαρη πληροφόρηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αγοράς και εύκολη παρακολούθηση της παραγγελίας.

Οι συνεργάτες που συμμετέχουν στην πλατφόρμα είναι μέλη του επίσημου δικτύου διανομής της Schneider Electric, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της αγοράς, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων.