Με επίκεντρο τη φωνή των νέων και τη δύναμη της περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ημερίδα «Next Gen Reporters: Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον στη Δυτική Ελλάδα» .

Περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι θεσμικών και κοινωνικών φορέων της Αχαΐας και της Κοινωνίας των Πολιτών συναντήθηκαν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην περιβαλλοντική έρευνα, τη συνεργασία και την υπεύθυνη ενημέρωση.

Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εθνικός χειριστής του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment – YRE), και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, συντονιστής του Δικτύου. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως πεδίο συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής

Την έναρξη της Ημερίδας καλωσόρισε η Δρ. Μαρία Ντόλκα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, η οποία αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της συμμετοχής των σχολικών μονάδων σε διεθνή δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τόνισε ότι η δικτύωση δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειριών και εξωστρέφειας, δίνοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα να συνδέουν τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα με τις παγκόσμιες προκλήσεις και να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διερεύνηση και ανάδειξή τους.

Η Αλέξια Νικηφοράκη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και υπεύθυνη εκ μέρους του Δ.Σ. για το Δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», απηύθυνε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό χαιρετισμό, εκφράζοντας την πίστη της στη δύναμη της νέας γενιάς να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Υπογράμμισε ότι, σε μια εποχή όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνουμε στα παιδιά όχι μόνο γνώσεις, αλλά και χώρο να εκφραστούν, να ερευνήσουν, να αμφισβητήσουν και να αναζητήσουν λύσεις. Αναφέρθηκε στη διαχρονική δέσμευση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τονίζοντας ότι μέσα από το Δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την ανησυχία τους για το περιβάλλον σε γνώση, τη γνώση σε υπεύθυνη ενημέρωση και την ενημέρωση σε συλλογική δράση.

Από αριστερά: Αργύρης Δεμερτζής, Παναγιώτης Δημόπουλος, Δημήτριος Σκούρας, Γεώργιος Παπαθεοδώρου

Ο Γεώργιος Παπατσίμπας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής επαφής των παιδιών με τη φύση, μέσα από εκπαιδευτικές εμπειρίες που ενισχύουν την κατανόηση της κλιματικής κρίσης. Επισήμανε ότι η εκπαίδευση οφείλει να συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα καταστήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες περισσότερο προετοιμασμένους και ανθεκτικούς απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Η Σταυρούλα-Μόνικα Καραμαλάκου-Λάππα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», απηύθυνε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό χαιρετισμό. Αναφέρθηκε στην υποστήριξη του Υπουργείου σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που προάγουν την ενεργό πολιτειότητα, καλλιεργούν την κουλτούρα της βιωματικής μάθησης και δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Ο Στυλιανός Μπλέτσας, Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία της πραγματοποίησης της Ημερίδας στη Δυτική Ελλάδα. Τόνισε την αξία της σύμπραξης της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, επισημαίνοντας ότι η ενεργός συμμετοχή και η διαβούλευση της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο Νικόλαος Δελέγκος, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των σχολείων της Αχαΐας στο Δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον». Υπογράμμισε ότι τέτοιες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες προσφέρουν στα παιδιά πολύτιμες ευκαιρίες άμεσης επαφής με τη φύση, σε μια εποχή που οι συνθήκες της καθημερινότητας καθιστούν αυτή τη σχέση ολοένα δυσκολότερη.

Οι μαθητές δίνουν φωνή στις περιβαλλοντικές ιστορίες του τόπου τους

Τον πρώτο λόγο είχαν οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι οποίοι παρουσίασαν περιβαλλοντικές ιστορίες από την περιοχή τους, αναδεικνύοντας ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.



Το Γυμνάσιο Καμαρών παρουσίασε την ιστορία «Ελαιόλαδο – Ένα θύμα της Κλιματικής Αλλαγής», το 6ο ΓΕΛ Πάτρας το θέμα «Οι πυρκαγιές στη ζωή μας», ενώ το Γυμνάσιο Οβρυάς ανέδειξε τη σημασία ενός πολύτιμου τοπικού οικοσυστήματος μέσα από την ιστορία «Το έλος της Αγυιάς – Ένας θησαυρός της Πάτρας».

Οι μαθητικές παρουσιάσεις αποτέλεσαν την αφετηρία για έναν ουσιαστικό διάλογο με τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών: τον Παναγιώτη Δημόπουλο, Καθηγητή Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας, τον Γεώργιο Παπαθεοδώρου, Καθηγητή Περιβαλλοντικής Γεωλογικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, και τον Δημήτριο Σκούρα, Καθηγητή Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αργύρης Δεμερτζής, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ και υπεύθυνος του ECOPRESS.

Μέσα από τις ερωτήσεις των μαθητών αναδείχθηκαν οι πολυδιάστατες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των πυρκαγιών στη βιοποικιλότητα, στα οικοσυστήματα, στους υδάτινους πόρους και στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης στην κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην αναζήτηση πιθανών λύσεων.

«Μετά τη φωτιά»: Οι μαθητές σε ρόλο περιβαλλοντικών δημοσιογράφων





Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχαν τα βιωματικά εργαστήρια Newsroom Zones – World Café, με κεντρικό θέμα «Μετά τη φωτιά: Οι αθέατες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη ζωή μας».

Μαθητές και μαθήτριες από 12 σχολικές μονάδες της Αχαΐας εργάστηκαν σε θεματικές δημοσιογραφικές ομάδες, διερευνώντας τις επιπτώσεις των πυρκαγιών μέσα από τρεις βασικές διαστάσεις:

Πυρκαγιές & Βιοποικιλότητα

Πυρκαγιές, Υδάτινα Οικοσυστήματα & Κλιματική Αλλαγή

Πυρκαγιές, Γεωργία & Κυκλική Οικονομία

Αξιοποιώντας τη μεθοδολογία του Δικτύου «Έρευνα – Πιθανή Λύση – Αναφορά – Δημοσίευση», οι μαθητικές ομάδες συνεργάστηκαν, διατύπωσαν ερευνητικά ερωτήματα, αναζήτησαν αξιόπιστες πληροφορίες και πηγές και διερεύνησαν πιθανές λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα που επέλεξαν.

Στη συνέχεια, στο Media Lab, οι μαθητές σχεδίασαν τη μετατροπή των ευρημάτων τους σε δημοσιογραφικές ιστορίες, επιλέγοντας μέσα όπως το άρθρο, το podcast, το βίντεο και το φωτορεπορτάζ.

Η συνεργατική αυτή διαδικασία έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να βιώσουν τα διαδοχικά στάδια της περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας και να αντιληφθούν ότι η ουσιαστική ενημέρωση προϋποθέτει έρευνα, κριτική σκέψη, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα.

Από αριστερά: Αργύρης Δεμερτζής, Μιχάλης Βασιλάκης, Λίνα Μπάστα, Μαρίνα Ριζογιάννη, Μαρία Βουτσινά, Κωνσταντίνος

Κωνσταντακόπουλος, Φαίη Ντάκουλα

Δημοσιογραφία, περιβάλλον και ευθύνη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ανοιχτή συζήτηση «Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε; Δημοσιογραφία, περιβάλλον και ευθύνη στην εποχή του AI και των social media», με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, εκπροσώπων περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων και νέων δημιουργών περιεχομένου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι Μιχάλης Βασιλάκης (ΕΡΤ), Λίνα Μπάστα (IONIAN TV) και Μαρίνα Ριζογιάννη (εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»), η Μαρία Βουτσινά, Προϊσταμένη του Europe Direct Δυτικής Ελλάδας και Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, Περιβαλλοντολόγος και Υπεύθυνος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου Πατρέων, και η Φαίη Ντάκουλα, φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και μουσική παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού UP FM του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αξιοπιστία και η διασταύρωση των πληροφοριών, η παραπληροφόρηση, η επιστημονική τεκμηρίωση, η υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των νέων ως ενεργών πολιτών, οι οποίοι δεν περιορίζονται στην κατανάλωση πληροφοριών, αλλά μπορούν να ερευνούν, να αξιολογούν και να δημιουργούν υπεύθυνα το δικό τους περιεχόμενο.

Η νέα γενιά δεν μένει θεατής απέναντι στην κλιματική κρίση

Η Ημερίδα αποτέλεσε ένα ζωντανό παράδειγμα συνεργασίας της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους θεσμικούς φορείς, τους δημοσιογράφους και την Κοινωνία των Πολιτών.

Πάνω απ' όλα, όμως, ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης στη νέα γενιά και στη δυνατότητά της να παρατηρεί, να ερευνά, να εκφράζεται και να συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το μήνυμα των μαθητών και μαθητριών συμπυκνώνει το πνεύμα αυτής της προσπάθειας:

«Δεν θα γίνουμε η γενιά που θα κλαίει πάνω από τις στάχτες. Θα παλέψουμε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε όσα απλόχερα μας χαρίζει η φύση».

Η συνάντηση της Πάτρας φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία για τη συνέχιση της συνεργασίας των σχολείων στο Δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», ενισχύοντας μια ενεργό κοινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών που διερευνούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα του τόπου τους, αναζητούν λύσεις και μετατρέπουν τη γνώση σε υπεύθυνη ενημέρωση και δράση.

Γιατί το περιβάλλον αλλάζει. Και οι νέοι/ες δεν το παίρνουν απλώς είδηση. Παίρνουν θέση, ερευνούν και δρουν!

Για το Δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»

Οι «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Young Reporters for the Environment – YRE) αποτελούν διεθνές πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέσω του οποίου οι νέοι ερευνούν περιβαλλοντικά ζητήματα, αναζητούν πιθανές λύσεις και επικοινωνούν τα ευρήματά τους μέσα από δημοσιογραφικές παραγωγές, αναπτύσσοντας δεξιότητες έρευνας, κριτικής σκέψης και επικοινωνίας.

Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της ΔΔΕ Αχαΐας

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας έχει μακρόχρονη συμβολή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεματικών δικτύων και συνεργασιών με φορείς της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και περιβαλλοντικής κοινότητας. Αποτελεί τον συντονιστή του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον».

Στην Ημερίδα συμμετείχαν τα εξής σχολεία: Γυμνάσιο Ρίου, 6ο ΓΕΛ Πάτρας, Αρσάκειο Γυμνάσιο Πάτρας, 15ο Γυμνάσιο Πάτρας, 6ο Γυμνάσιο Πάτρας, Γυμνάσιο Οβρυάς Πάτρας, Γυμνάσιο Λακκόπετρας, Γυμνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων, Γυμνάσιο Κλειτορίας Αχαϊας, 2ο Γυμνάσιο Αιγίου, Γυμνάσιο Καμαρών, Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αναγέννηση.