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Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση του νέου Καταλόγου Διαιτητών και Επιδιαιτητών στον τομέα της ενέργειας αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων ορίζεται η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 15:00.

Στον Κατάλογο μπορούν να ενταχθούν Μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, Τεχνικών Επιμελητηρίων, Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) οποιασδήποτε βαθμίδας και Μέλη της ΡΑΑΕΥ.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία δεν αποτελεί διαγωνισμό και δεν περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων, αλλά τη διαπίστωση της πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων.

Η μόνιμη διαιτησία της Αρχής (βάσει του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 19 του ν. 5037/2023) αποτελεί έναν κρίσιμο μηχανισμό εξωδικαστικής, ταχείας και εξειδικευμένης επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν στην ενεργειακή αγορά μεταξύ επιχειρήσεων, παρόχων και καταναλωτών. Οι υποθέσεις εξετάζονται από τριμελή διαιτητικά όργανα, τα μέλη των οποίων επιλέγονται από τον επίσημο διετή Κατάλογο της Αρχής.

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ. ( https://www.raaey.gr/energeia/genika-nea/130155/ )