Τρεις δεσμεύσεις για την ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία των εργαζομένων της ΔΕΗ και την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων «Σπάρτακος», στην Πτολεμαΐδα.

Η πρώτη δέσμευση αφορά «τη διατήρηση της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» ως σταθερής εφεδρείας του ενεργειακού συστήματος για όσο διάστημα κρατήσει η ενεργειακή κρίση», απορρίπτοντας τον σχεδιασμό μετατροπής της σε μονάδα φυσικού αερίου. Όπως υποστήριξε, «σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης και αυξημένης εξάρτησης της χώρας από το ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο, η αξιοποίηση της λιγνιτικής μονάδας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας».

Η δεύτερη δέσμευση αφορά τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και τις οικογένειές τους. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι «κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να βρεθεί στον δρόμο», επισημαίνοντας ότι «η μετάβαση πρέπει να συνοδεύεται από προγράμματα επανεκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία θα οδηγούν σε συγκεκριμένες και πραγματικές θέσεις εργασίας στην περιοχή, και όχι σε γενικές εξαγγελίες».

Η τρίτη δέσμευση αφορά «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Δυτικής Μακεδονίας, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων». Στο επίκεντρο έθεσε «την αποκατάσταση και αξιοποίηση των εδαφών των ορυχείων, τη στήριξη νέων παραγωγών και του πρωτογενούς τομέα, τη μεταποίηση και τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας». Ζήτησε, «τη συμμετοχή των εργαζομένων, των τοπικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας».

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε παράλληλα σκληρή κριτική στην πολιτική απολιγνιτοποίησης, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση της ΝΔ, «βίαιη μετάβαση χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό».

«Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός, καμία πρόνοια για το τι θα γίνουν οι άνθρωποι που εργάζονταν στις λιγνιτικές μονάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μιλώντας για την επένδυση της ΔΕΗ με το data center τόνισε ότι «είναι αντίθετος στην επέκταση της στο 1 GW κι ότι από μόνη της αυτή η επένδυση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που χάθηκαν από τη λιγνιτική δραστηριότητα». Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026.