Πώς να στεγνώνετε γρήγορα τα ρούχα χωρίς να εκτοξευτεί ο λογαριασμός ρεύματος

Το στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικούς χώρους κατά τους χειμερινούς μήνες συχνά συνοδεύεται από έντονη οσμή υγρασίας και υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Το στέγνωμα των ρούχων εντός σπιτιού κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μια χρονοβόρα διαδικασία, γεμάτη δυσάρεστες οσμές. Παράλληλα, αυξάνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος όταν η μόνη εναλλακτική είναι η αύξηση της θέρμανσης ή η συνεχής χρήση στεγνωτηρίου.

Δημοφιλής συζήτηση στο Reddit ανέδειξε μια προσέγγιση χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης: τη μέγιστη δυνατή απομάκρυνση του νερού από τα ρούχα κατά την πλύση και τη μετέπειτα χρήση αφυγραντήρα.

Οι 1.000 στροφές και το κρύο δεν βοηθούν

Χρήστης από τη Βρετανία περιέγραψε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όταν ο κρύος καιρός τον αναγκάζει να μεταφέρει το στέγνωμα εντός του σπιτιού. Παρά τις δοκιμές με ηλεκτρικές απλώστρες, ειδικά καλύμματα και στεγνωτήρια, τα ρούχα απαιτούσαν ημέρες για να στεγνώσουν, αποκτώντας παράλληλα μια δυσάρεστη μυρωδιά μούχλας.

Οι απαντήσεις της κοινότητας επικεντρώθηκαν αρχικά στις ρυθμίσεις του πλυντηρίου. Οι 1.000 στροφές ανά λεπτό (RPM) θεωρήθηκαν ανεπαρκείς, καθώς αφήνουν μεγάλη ποσότητα νερού στις ίνες των υφασμάτων. Η υπερφόρτωση του κάδου εμποδίζει επίσης το αποτελεσματικό στύψιμο.

Οι χρήστες πρότειναν την προσθήκη ενός ή δύο επιπλέον κύκλων στυψίματος στις μέγιστες δυνατές στροφές πριν την αφαίρεση των ρούχων.

Ιδιαίτερη έμφαση όμως δόθηκε και στο περιβάλλον του σπιτιού. Όταν ο χώρος είναι κρύος, τα ρούχα αργούν να στεγνώσουν, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται βακτήρια και μούχλα που προκαλούν την οσμή. Ένας ποιοτικός αφυγραντήρας μειώνει τη σχετική υγρασία κάτω από το ασφαλές όριο του 60%, απορροφώντας την υγρασία τόσο από τα ρούχα όσο και από τους τοίχους του σπιτιού.

Ο «άχαστος» συνδυασμός

Η πλέον ενδεδειγμένη και οικονομική τακτική περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας απλής απλώστρας σε ένα μικρό δωμάτιο με κλειστή πόρτα, τη λειτουργία του αφυγραντήρα και τη χρήση ενός ανεμιστήρα που κατευθύνει τον αέρα στα ρούχα.

Ο ανεμιστήρας καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια σε σχέση με τη θέρμανση ή το στεγνωτήριο, επιταχύνοντας εντυπωσιακά τη διαδικασία και εξασφαλίζοντας φρέσκα ρούχα χωρίς επιβάρυνση στον λογαριασμό του ρεύματος.

Πηγή: The Cool Down