ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άνοδος στην τιμή του πετρελαίου υπό τον φόβο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
08/10/2026 - 15:43
Δήμος Αθηναίων: Σε πιλοτική λειτουργία το Athens Move με τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 15:19
Ο ΣΕΒ υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 14:56
Ο Όμιλος AKTOR παραδίδει ένα σημαντικό έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/10/2026 - 14:23
Προσωρινός Πίνακας Αδειών/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/10/2026 - 13:37
ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/10/2026 - 12:48
ΠΑΣΟΚ: 1.860 εκτεθειμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα –Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ψηφιακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 12:34
Έκθεση WWF Ζωντανός Πλανήτης 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/10/2026 - 11:54
Στο Λουξεμβούργο ο Κυρ. Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN - Ενέργεια, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 11:15
Από τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 10:49
Στο δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2027 τα αποτελέσματα της γεωτρήσεως στο Ιόνιο - Θέμα ημερών η Navtex για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 10:16
EMGF Forum: Επιταχύνοντας τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού διαδρόμου για την Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 09:53
Γιατί η κυβέρνηση χρειάστηκε τόσους μήνες για να κάνει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εγκαίρως προτείνει για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 09:22
Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/10/2026 - 09:13
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή - Μ.Ρούμπιο: Ισχυρός εταίρος η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 09:11
Η οικονομική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΕΑΣΕ και του ΣΕΟΔΙ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 09:03
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από ισχυρές ενεργειακές συμμαχίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 08:50
Γιάννης Τριήρης: Ρούμπιο στην Αθήνα - Πόσο αξίζουν τα «καλά» λόγια όταν η Τουρκία μένει εκτός κάδρου;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/10/2026 - 08:44
Υδρογονάνθρακες: Τον Απρίλιο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 – Το στοίχημα των 270 δισ. κ.μ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 08:38
Αρτοποιεία: Το ενεργειακό κόστος έφερε 1.500 λουκέτα- «Κρατάμε τις τιμές όσο αντέχουμε»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/10/2026 - 08:35
Ηλεκτρικές συσκευές: Πότε αξίζει η επέκταση εγγύησης και πότε είναι πεταμένα λεφτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 06:56
Ντίζελ: Η αθόρυβη «βόμβα» στην εφοδιαστική αλυσίδα που ακριβαίνει τα πάντα
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
08/10/2026 - 06:55
Ξόδεψε πάνω από 27.000 ευρώ για αντλία θερμότητας και τώρα δεν ξέρει αν δουλεύει... «σωστά»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/10/2026 - 06:55
Νέα Αριστερά για Ξινό Νερό: Θα εφαρμοστεί το καθεστώς προστασίας του Βέρνον–Βίτσι στο φωτοβολταϊκό των 60 MW με μπαταρίες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 15:40
Μάρκο Ρούμπιο: Σημαντική, ιστορική και θεμελιώδης η συμμαχία με την Ελλάδα, πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 15:12
METLEN: Εξετάζει την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/10/2026 - 14:41
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Οκτώβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 14:05
ΥΠΕΝ-ΥΠΕΘΟΟ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στην ελληνική βιομηχανία – Ανάχωμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 13:39
Σπ. Ράπτης (Schneider Electric): Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά το πόση καθαρή ενέργεια παράγουμε αλλά το πόσο έξυπνα αξιοποιούμε κάθε κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/10/2026 - 12:55
Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών – Η Ελλάδα διεκδικεί την ανάγκη για ευελιξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/10/2026 - 12:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο ΣΕΒ υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029

Ο ΣΕΒ υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 14:56
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τριετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον κλάδο της Εμπορίας Πετρελαιοειδών, υπέγραψαν ο ΣΕΒ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η σύμβαση, με ισχύ από 1η Απριλίου 2026, καλύπτει το προσωπικό των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων.

Ειδικότερα, η νέα κλαδική σύμβαση προβλέπει αναπροσαρμογές των εισαγωγικών μισθών και ημερομισθίων από την 1η Απριλίου 2026 και για τα έτη 2027 και 2028. Παράλληλα, προβλέπονται αυξήσεις σε επιμέρους θεσμικές ρυθμίσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υπογράμμισε ότι «η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών επιβεβαιώνει στην πράξη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγούν σε συμφωνίες με διάρκεια και ουσιαστικό περιεχόμενο. Σε έναν κλάδο με μακρά και αδιάλειπτη παράδοση υπογραφής κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, εργοδότες και εργαζόμενοι συνεχίζουν να διαμορφώνουν από κοινού τους όρους εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Η υπογραφή της νέας κλαδικής ΣΣΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αναδεικνύοντας ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να συνδυάζει τη βελτίωση των όρων εργασίας με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της Εμπορίας των Πετρελαιοειδών έχει διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία απασχολώντας περίπου 5.000 εργαζόμενους.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της σύμβασης.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η οικονομική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΕΑΣΕ και του ΣΕΟΔΙ
Η οικονομική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΕΑΣΕ και του ΣΕΟΔΙ 08 Οκτωβρίου 2026
Δήμος Αθηναίων: Σε πιλοτική λειτουργία το Athens Move με τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία 08 Οκτωβρίου 2026
Δήμος Αθηναίων: Σε πιλοτική λειτουργία το Athens Move με τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ-ΥΠΕΘΟΟ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στην ελληνική βιομηχανία – Ανάχωμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ-ΥΠΕΘΟΟ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στην ελληνική βιομηχανία – Ανάχωμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος

Ενεργειακό κόστος: Ικανοποίηση στη βιομηχανία για τα 95 εκατ. -Τι θα πάρουν οι επιχειρήσεις και τι ζητά ο ΣΕΒ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακό κόστος: Ικανοποίηση στη βιομηχανία για τα 95 εκατ. -Τι θα πάρουν οι επιχειρήσεις και τι ζητά ο ΣΕΒ

Ενεργειακό κόστος: Τι περιμένει η βιομηχανία από τον Μητσοτάκη- Οι προσδοκίες ενόψει της ΓΣ του ΣΕΒ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακό κόστος: Τι περιμένει η βιομηχανία από τον Μητσοτάκη- Οι προσδοκίες ενόψει της ΓΣ του ΣΕΒ

Σύσκεψη μεταξύ ηγεσίας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ΣΕΒ για το κόστος ενέργειας και τη στήριξη της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σύσκεψη μεταξύ ηγεσίας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ΣΕΒ για το κόστος ενέργειας και τη στήριξη της βιομηχανίας

Ενεργειακό κόστος: Στη ΓΣ του ΣΕΒ το επόμενο επεισόδιο της κόντρας κυβέρνησης-βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακό κόστος: Στη ΓΣ του ΣΕΒ το επόμενο επεισόδιο της κόντρας κυβέρνησης-βιομηχανίας

Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο