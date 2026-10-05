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35 νέοι φοιτητές κάνουν στροφή στην τεχνολογία με τη στήριξη της Deloitte

35 νέοι φοιτητές κάνουν στροφή στην τεχνολογία με τη στήριξη της Deloitte
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 14:52
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Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος του επαγγελματικού MSc του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση της Deloitte - Τα 2/3 των συμμετεχόντων απορροφήθηκαν από την εταιρεία

Μια νέα αρχή σήμανε στα νέα γραφεία της Deloitte στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τους 35 νεοεισαχθέντες φοιτητές του 2ου κύκλου του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Συστημάτων Λογισμικού» (MSc in Enterprise Software Systems Development). Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση της Deloitte.

Την εκδήλωση υποδοχής φοιτητών προλόγισε ο Βασίλης Καφάτος, Deloitte Partner, Growth Leader και Πρόεδρος του Deloitte Competence Center, ο οποίος αναφέρθηκε στον στόχο του μεταπτυχιακού να γεφυρώσει τις ακαδημαϊκές σπουδές με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, να συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος εξειδικευμένων στελεχών πληροφορικής και να υποστηρίξει την επανακατάρτιση και την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ανέργων.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Χρήστος Γεωργιάδης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, καθώς και ο Ευθύμιος Ταμπούρης, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απόφοιτοι του 1ου κύκλου μοιράστηκαν την εμπειρία τους και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν, παραδίδοντας συμβολικά τη σκυτάλη στους νέους συμμετέχοντες.

Το Πρόγραμμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την εξειδίκευση και την εμπειρία του Deloitte Competence Center, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν στροφή στην καριέρα τους (reskilling) προς τον κλάδο της πληροφορικής.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες και η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Συμπληρωματικά προς τις τεχνικές δεξιότητες πραγματοποιούνται διαλέξεις ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) από στελέχη της Deloitte. Η εκπαίδευση κορυφώνεται με το capstone project, όπου οι φοιτητές καλούνται να συνδυάσουν όλες τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες για να επιλύσουν πραγματικές επιχειρησιακές προκλήσεις.

Ενδεικτικό της επιτυχίας και της άμεσης απορρόφησης του 1ου κύκλου είναι το γεγονός ότι τα 2/3 των ενεργών φοιτητών έχουν ήδη ενταχθεί στο δυναμικό της Deloitte, επιβεβαιώνοντας την άμεση διασύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας.

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