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Φως σε 958 χιλιόμετρα δρόμων - 31.938 αυτόνομοι έξυπνοι ιστοί φωτισμού στις 13 Περιφέρειες
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 11:56
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Σε 8.693 επικίνδυνα σημεία του περιφερειακού οδικού δικτύου έχουν ήδη εγκατασταθεί νέες υποδομές φωτισμού, στο πλαίσιο έργου που προβλέπει συνολικά την τοποθέτηση 31.938 αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών, καλύπτοντας περίπου 958 χιλιόμετρα δρόμων σε ολόκληρη τη χώρα.

«Φωτίζουμε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και κάνουμε τις μετακινήσεις ασφαλέστερες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφερόμενος στο έργο ανάπτυξης αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών της χώρας.

«Αυτό είναι το πραγματικό αποτέλεσμα της τεχνολογίας όταν αξιοποιείται σωστά: δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και, στην προκειμένη περίπτωση, συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Με σύγχρονες, αυτόνομες υποδομές φωτισμού, που λειτουργούν ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο, βελτιώνουμε την ορατότητα, ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και ταυτόχρονα μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας. Είναι ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης με πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα για τους πολίτες και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας», σημείωσε ο υπουργός.

Το έργο, αρμοδιότητας των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι νέοι ιστοί τοποθετούνται σε σημεία του οδικού δικτύου που μέχρι σήμερα παρέμεναν χωρίς φωτισμό, κυρίως λόγω της απουσίας των απαραίτητων υποδομών ηλεκτροδότησης. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο φωτισμός θα καλύπτει περίπου 958 χιλιόμετρα δρόμων.

Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν τεχνολογία LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης και λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Κάθε ιστός διαθέτει φωτοβολταϊκό πάνελ, συσσωρευτή λιθίου για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας και έξυπνο ελεγκτή για τη λειτουργία του φωτιστικού.

Η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιτρέπει την εγκατάσταση φωτισμού και σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία, όπου η κατασκευή συμβατικών υποδομών ηλεκτροδότησης θα ήταν πιο δύσκολη και δαπανηρή.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις συνδέονται με κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης. Μέσω αυτού, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τη λειτουργία των φωτιστικών, να εντοπίζουν τυχόν προβλήματα και να προσαρμόζουν τον φωτισμό στις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Στην πράξη, η παρέμβαση αφορά σημεία όπου η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.

Η ενίσχυση του φωτισμού στις συγκεκριμένες θέσεις διευκολύνει την έγκαιρη αναγνώριση μιας στροφής, ενός εμποδίου, ενός πεζού ή άλλου οχήματος.

Παρεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ η εγκατάσταση του εξοπλισμού συνεχίζεται σταδιακά και στις 13 Περιφέρειες.

Εκτός από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, το έργο έχει και ενεργειακό αποτύπωμα. Η χρήση φωτιστικών LED και η τροφοδοσία τους από φωτοβολταϊκά συστήματα περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας, ενώ η αυτόνομη λειτουργία δεν απαιτεί επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης περιορίζει τις ανάγκες επιτόπιων ελέγχων και συντήρησης και επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν εικόνα της λειτουργίας του δικτύου και να παρεμβαίνουν όταν απαιτείται.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο αυτόνομου φωτισμού σε σημεία του περιφερειακού οδικού δικτύου που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν αντίστοιχη υποδομή, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ορατότητας και των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 12:21
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