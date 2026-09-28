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Το «υδρογόνο» κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο

Το «υδρογόνο» κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 13:21
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  • Το πρώτο αυτοκίνητο υδρογόνου που κυκλοφορεί σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο
  • Η Ολυμπία Οδός εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο δημιουργίας «Κοιλάδας Υδρογόνου»
  • Ακόμα ένα βήμα προς τον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος

Η Ολυμπία Οδός εντάσσει την κίνηση με υδρογόνο στις δράσεις της για βιώσιμη μετακίνηση, παραλαμβάνοντας ένα από τα πρώτα δύο επιβατικά οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου (Fuel Cell Electric Vehicles- FCEVS’s) που ταξινομούνται στη χώρα, το μόνο σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο.

Ο ανεφοδιασμός του Toyota MIRAI, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του αυτοκινητόδρομου, πραγματοποιείται στο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, ανοίγοντας μία νέα σελίδα για την κίνηση με υδρογόνο και τη σταδιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη μετακίνηση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συμμετοχή της Ολυμπίας Οδού ως εταίρου στο ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται το πρώτο ολοκληρωμένο οικοσύστημα υδρογόνου στην Ελλάδα στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων κοντά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ηλεκτρολύτη για την παραγωγή υδρογόνου και στη συνέχεια τη χρήση του σε βιομηχανία, μεταφορές, ναυτιλία και ενέργεια. Η Ολυμπία Οδός συμμετέχει ενεργά στο έργο Trieres και την εκπόνηση ερευνών για την επέκταση της «Κοιλάδας του Υδρογόνου», τον σχεδιασμό της μελλοντικής ζήτησης υδρογόνου και τη διανομή του στους τελικούς χρήστες μέσω του οδικού άξονα.

Το «υδρογόνο» κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο

Η συμμετοχή της Ολυμπίας Οδού στο πρωτοποριακό έργο δημιουργίας της «Κοιλάδας Υδρογόνου» και η συνεργασία με την MOTOR OIL είναι στρατηγική επιλογή και ένα σημαντικό βήμα προς την «καθαρή» κινητικότητα. Με την παραλαβή του πρώτου αυτοκινήτου υδρογόνου που κυκλοφορεί σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο, η Ολυμπία Οδός συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμίζουν τις οδικές υποδομές.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα μέρος του ευρύτερου οδικού χάρτη της Ολυμπίας Οδού για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2030 και προστίθεται σε μία σειρά δράσεων που στοχεύουν στη ενίσχυση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των υποδομής.

Το έργο TRIERES, «Ευρωπαϊκή Κοιλάδα Υδρογόνου για το 2024», υλοποιείται από κοινοπραξία 26 εταίρων από πέντε χώρες με συντονιστή την Motor Oil.

Το «υδρογόνο» κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα σε ελληνικό αυτοκινητόδρομοΤο «υδρογόνο» κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο

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