Green Effect & We4all ενώνουν δυνάμεις: Για κάθε φωτοβολταϊκό πάνελ, ένα νέο δέντρο στην Ελλάδα

Για κάθε φωτοβολταϊκό πάνελ που εγκαθιστά η Green Effect σε σύστημα με Enphase Microinverters, η εταιρεία χρηματοδοτεί μέσω της We4all τη φύτευση ενός νέου δέντρου στην Ελλάδα. Έτσι, για παράδειγμα, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 20 πάνελ αντιστοιχεί σε 20 νέα δέντρα.



Η Green Effect έχει επιλέξει να εξειδικεύεται στην τεχνολογία Enphase Microinverters, όπου η μετατροπή της ενέργειας από DC σε AC πραγματοποιείται σε επίπεδο κάθε φωτοβολταϊκού πάνελ. Η αρχιτεκτονική αυτή αποφεύγει τα μεγάλα κυκλώματα υψηλής συνεχούς τάσης (DC strings) στη στέγη που συναντώνται στα συμβατικά συστήματα με κεντρικούς/string μετατροπείς, ενισχύοντας την ηλεκτρική και πυρασφάλεια της εγκατάστασης.



Οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται από τη We4all ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και συνοδεύονται από τη σχετική φροντίδα και παρακολούθηση των δέντρων. Παράλληλα, η Green Effect συμμετέχει στην Περιβαλλοντική Συμμαχία της We4all.



Η πρωτοβουλία δεν αποτελεί προσωρινή προωθητική ενέργεια, αλλά μόνιμη δέσμευση της Green Effect: κάθε νέα εγκατάσταση Enphase δημιουργεί ταυτόχρονα ένα δεύτερο, μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.



«Θέλαμε κάθε νέα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που παραδίδουμε να αφήνει ένα δεύτερο, απτό θετικό αποτύπωμα. Ο πελάτης μας επενδύει στην καθαρή ενέργεια και ταυτόχρονα γίνεται μέρος μιας μεγαλύτερης περιβαλλοντικής προσπάθειας. Για κάθε πάνελ που εγκαθιστούμε με Enphase Microinverter, ένα νέο δέντρο θα φυτεύεται μέσω της We4all».