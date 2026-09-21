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Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 11:20
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Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της ελληνικής παρουσίας στην 81η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την κλιματική και ενεργειακή διπλωματία ψηλά στην ατζέντα.

Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται η προετοιμασία ενόψει της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), που θα διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας, η προστασία του περιβάλλοντος με αιχμή τη λειψυδρία, καθώς και ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ειδικότερα, αύριο, Τρίτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα είναι μεταξύ των κεντρικών ομιλητών στο Energy Forum του Foreign Policy, με θέμα «Powering a Secure and Sustainable Future». Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στη Διυπουργική Συνάντηση Συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την COP31, υπό την Ιρλανδική Προεδρία, στην οποία θα συμμετάσχει και αντιπροσωπεία της Αυστραλίας, που έχει αναλάβει την προεδρία της διαπραγματευτικής διαδικασίας της COP31.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση του Atlantic Council, με θέμα «Powering the Future: A US-European High-Level Dialogue on Electrification», με αντικείμενο τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία.

Την Τετάρτη, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», υπό τη συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας Ursula von der Leyen, και του Πρωθυπουργού του Καναδά, κ. Mark Carney. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή πρωτοβουλία για την καλύτερη παρακολούθηση ωκεανών και θαλασσών, με την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και ψηφιακών μοντέλων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Την ίδια ημέρα, ο κ. Παπασταύρου θα παρευρεθεί σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις και στο οποίο θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός.

Θα ακολουθήσει διμερής συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra.

Το απόγευμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δράση για το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση, με επίκεντρο την επιτάχυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού.

Ο κ. Παπασταύρου θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για μια ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση, την πρόοδο της χώρας στην απανθρακοποίηση και την ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Την Πέμπτη, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε Διυπουργική Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του Παγκόσμιου Οργανισμού Νερού (GWO), με θέμα «United for Water: A Call for Collective Action», με αντικείμενο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των αυξανόμενων πιέσεων στους υδατικούς πόρους.

Στο ενεργειακό σκέλος της επίσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της Chevron και της ExxonMobil, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Η παρουσία του Υπουργού στη Νέα Υόρκη θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

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