Sophea AI: Η ελληνική τεχνολογία AI που κερδίζει έδαφος διεθνώς

Το Sophea ASR K1 (Preview) της KIEFER βρίσκεται στην 11η θέση του Open ASR Leaderboard του Hugging Face, με average WER 4,26 στις σχετικές δοκιμές

Μπορεί μια τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσεται στην Ελλάδα να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο; Η περίπτωση του Sophea AI της KIEFER δίνει ήδη μια πρώτη, μετρήσιμη απάντηση.

Ειδικότερα, το Sophea ASR K1 (Preview), το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας του Sophea AI, βρίσκεται στην 11η θέση του Open ASR Leaderboard του Hugging Face.

Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας πολυμήνης προσπάθειας έρευνας και ανάπτυξης από την ομάδα του Sophea στην Ελλάδα, η οποία δοκίμασε, αξιολόγησε και βελτίωσε διαδοχικές εκδόσεις της τεχνολογίας, με στόχο να λειτουργεί αξιόπιστα όχι μόνο σε ελεγχόμενες δοκιμές αλλά και σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας πραγματοποιείται στα ιδιόκτητα AI Data Centers της KIEFER, τα οποία τροφοδοτούνται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τι είναι το Sophea AI

Το Sophea AI είναι το οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης της KIEFER, μέσα από το οποίο αναπτύσσονται μοντέλα και εφαρμογές για διαφορετικές χρήσεις: από την κατανόηση και παραγωγή γλώσσας έως την αναγνώριση ομιλίας και την αξιοποίηση εταιρικής γνώσης. Παράλληλα, περιλαμβάνει μοντέλα VLA (Vision-Language-Action), που επιτρέπουν στα συστήματα να αναγνωρίζουν το περιβάλλον τους και να αλληλεπιδρούν με αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσαρμογή της τεχνολογίας σε συγκεκριμένες γλώσσες και πραγματικά περιβάλλοντα χρήσης. Στην περίπτωση της αναγνώρισης ομιλίας, το σύστημα έχει σχεδιαστεί για ελληνικά και αγγλικά, ακόμη και όταν οι δύο γλώσσες εναλλάσσονται στην ίδια συνομιλία, καθώς και για απαιτητικές συνθήκες, όπως τηλεφωνικές κλήσεις και επαγγελματικές συναντήσεις.

Στο Sophea AI εντάσσονται, μεταξύ άλλων, το Sophea Meet, η εταιρική πλατφόρμα νοημοσύνης συναντήσεων, και το Sophea Nous, η πλατφόρμα αξιοποίησης εταιρικών δεδομένων και δημιουργίας εξειδικευμένων AI agents. Παράλληλα, στο οικοσύστημα περιλαμβάνονται μοντέλα για γλωσσικές και voice-based εφαρμογές, όπως το Sophea ASR K1.

Όταν το AI «ακούει» ελληνικά

Το Automatic Speech Recognition – ή ASR – είναι η τεχνολογία που επιτρέπει σε ένα σύστημα να μετατρέπει αυτόματα την ανθρώπινη ομιλία σε γραπτό κείμενο. Η ακρίβειά του αξιολογείται, μεταξύ άλλων, μέσω του δείκτη Word Error Rate (WER), όπου όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο λιγότερα είναι τα λάθη στη μεταγραφή.

Το Sophea ASR K1 καταγράφει average WER 4,26 στο Open ASR Leaderboard του Hugging Face, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης σε περίπου 96 σωστά αναγνωρισμένες λέξεις ανά 100. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 βρισκόταν, με τη συγκεκριμένη επίδοση, στην 11η θέση της κατάταξης. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με παράγοντες όπως ο θόρυβος, η προφορά και η ποιότητα της ηχογράφησης. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δίνει ένα συγκρίσιμο μέτρο της ακρίβειας της τεχνολογίας και τοποθετεί το Sophea ASR K1 ανάμεσα στα μοντέλα με τις υψηλότερες επιδόσεις του Open ASR Leaderboard.

Πίσω από το μοντέλο βρίσκεται η Machine Learning ομάδα της Sophea στην Ελλάδα, η οποία έχει αναλάβει την προετοιμασία και επεξεργασία των δεδομένων, την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τη βελτιστοποίηση του μοντέλου, αξιοποιώντας την υπολογιστική ισχύ των GPUs (εξειδικευμένων επεξεργαστών υψηλής απόδοσης) στα AI Data Centers της KIEFER. Παράλληλα, παρακολουθεί σε συνεχή βάση την απόδοσή του.

Μια τεχνολογία που συνεχίζει να εξελίσσεται

Το Sophea ASR K1 αποτελεί ήδη μέρος του Sophea Meet, υποστηρίζοντας εφαρμογές που βασίζονται στη φωνή, ενώ η ίδια τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες voice-based εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων φωνητικής αλληλεπίδρασης για ρομποτικά συστήματα.

Παράλληλα, η ομάδα της Sophea σχεδιάζει την προσαρμογή της τεχνολογίας σε επιπλέον ευρωπαϊκές γλώσσες, μεταξύ αυτών και γλώσσες με περιορισμένους διαθέσιμους γλωσσικούς πόρους, δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση κάθε μοντέλου στις ανάγκες της εκάστοτε γλώσσας.

Η κατεύθυνση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη εξέλιξη του Sophea AI και στην επένδυση της KIEFER σε τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στην Ελλάδα και μπορεί να αξιοποιηθεί και πέρα από την εγχώρια αγορά.