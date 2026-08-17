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Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος το πολύμπριζο; Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τα 4 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε 

Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος το πολύμπριζο; Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τα 4 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε
Babak Eshaghian on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 08:46
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Η αλόγιστη χρήση των πολύμπριζων και των προεκτάσεων καλωδίων αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες ηλεκτρολογικών ατυχημάτων και εκδήλωσης πυρκαγιάς στα νοικοκυριά.

Η σωστή χρήση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι καθοριστική για την ασφάλεια του σπιτιού.

Ένας ειδικός ηλεκτρολόγος επισημαίνει τα τέσσερα πιο επικίνδυνα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε για να διασφαλίσουμε την προστασία των συσκευών και της κατοικίας μας.

1. Σύνδεση συσκευών υψηλής κατανάλωσης

Το συχνότερο λάθος είναι η τροφοδοσία συσκευών μεγάλης ισχύος μέσω πολύμπριζων.

Συσκευές όπως θερμαντικά σώματα, ψυγεία, φούρνοι μικροκυμάτων και φορητά κλιματιστικά απαιτούν μεγάλες ποσότητες ρεύματος. Εάν η κατανάλωση ξεπερνά τις προδιαγραφές του πολύμπριζου, προκαλείται υπερθέρμανση, λιώσιμο των υλικών και άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτές οι συσκευές πρέπει πάντα να συνδέονται απευθείας σε επιτοίχιες πρίζες.

2. Σύγχυση μεταξύ απλών προεκτάσεων και πολύμπριζων ασφαλείας

Οι μπαλαντέζες σχεδιάζονται αποκλειστικά για προσωρινή χρήση και δεν διαθέτουν προστασία από υπερτάσεις. Αντίθετα, τα πολύμπριζα ασφαλείας περιέχουν εσωτερικά εξαρτήματα που απορροφούν τις απότομες διακυμάνσεις της τάσης, προστατεύοντας τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η χρήση μιας απλής προέκτασης για μόνιμη τροφοδοσία μειώνει σταδιακά την αντοχή της στη θερμότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος.

3. Χρήση φθαρμένου ή ληγμένου εξοπλισμού

Τα πολύμπριζα ασφαλείας διαθέτουν ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Εάν η λυχνία αυτή σβήσει, σημαίνει ότι ο εσωτερικός μηχανισμός προστασίας έχει εξαντληθεί και η συσκευή δεν προσφέρει πλέον κάλυψη από υπερτάσεις.

Επιπλέον, ορατά σημάδια φθοράς, όπως ρωγμές, αλλοιώσεις στο χρώμα, καμμένα πλαστικά ή λυγισμένα φις, καθιστούν την άμεση αντικατάστασή τους επιβεβλημένη.

4. Αλυσιδωτή Σύνδεση

Η σύνδεση ενός πολύμπριζου ή μιας προέκτασης πάνω σε ένα άλλο πολύμπριζο για την επίτευξη μεγαλύτερου μήκους είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική.

Αυτή η «αλυσίδα» προκαλεί υπερθέρμανση των καλωδίων, πτώση της τάσης και πιθανή βλάβη στις συνδεδεμένες συσκευές. Αν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από την πρίζα, η ενδεδειγμένη λύση είναι η χρήση ενός ενιαίου καλωδίου κατάλληλου μήκους.

Πηγή: the spruce

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2026 - 08:46
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