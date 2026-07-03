Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Pax Silica»

Η Διακήρυξη «Pax Silica» αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία διεθνούς συνεργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των ημιαγωγών, των κρίσιμων ορυκτών, των προηγμένων τεχνολογιών, των ενεργειακών υποδομών και των ψηφιακών δικτύων που θεωρούνται κρίσιμα για τη λειτουργία της σύγχρονης οικονομίας.

Ερώτηση και ΑΚΕ κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία Π. Τσαπανίδου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Pax Silica», τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης και τις προβλεπόμενες ενέργειες εφαρμογής της

Στην ερώτηση αναφέρεται:

Από δημοσιεύματα του ελληνικού και διεθνούς Τύπου έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα προσχώρησε στη Διακήρυξη “Pax Silica”, που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον από την Πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι σήμερα δεν έχει παραγματοποιηθεί επίσημη ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων από την Κυβέρνηση για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, τη διαδικασία υπογραφής της και τις συνέπειες της ελληνικής συμμετοχής.

Η Διακήρυξη «Pax Silica» αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία διεθνούς συνεργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των ημιαγωγών, των κρίσιμων ορυκτών, των προηγμένων τεχνολογιών, των ενεργειακών υποδομών και των ψηφιακών δικτύων που θεωρούνται κρίσιμα για τη λειτουργία της σύγχρονης οικονομίας.

Στο κείμενο της Διακήρυξης επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων τεχνολογιών προϋποθέτει ασφαλείς και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, επαρκή ενεργειακή υποδομή, σύγχρονα κέντρα δεδομένων, αξιόπιστα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στενότερη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών για την προστασία κρίσιμων τεχνολογιών και υποδομών.

Παράλληλα, τα συμμετέχοντα κράτη εκφράζουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για τη μείωση υπερβολικών στρατηγικών εξαρτήσεων, την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας, την προστασία ευαίσθητων τεχνολογιών από αθέμιτη πρόσβαση ή έλεγχο, την ανάπτυξη αξιόπιστων αλυσίδων εφοδιασμού, την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, την προώθηση κοινών βιομηχανικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη «έμπιστων» πληροφοριακών υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνεργασία στους τομείς των ημιαγωγών, του προηγμένου λογισμικού, της υπολογιστικής ισχύος, των δικτύων οπτικών ινών, των κέντρων δεδομένων, της προηγμένης μεταποίησης, των κρίσιμων ορυκτών και της ενέργειας, καθώς και στη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων για την προστασία επενδύσεων, κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών και στρατηγικών αλυσίδων αξίας.

Πρόκειται, συνεπώς, για μια πρωτοβουλία που άπτεται ενός ευρέος φάσματος δημόσιων πολιτικών, όπως η εξωτερική πολιτική, η βιομηχανική πολιτική, η ψηφιακή διακυβέρνηση, η ενεργειακή στρατηγική, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία κρίσιμων υποδομών, η τεχνολογική ανάπτυξη και η οικονομική ασφάλεια.

Παρά τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει αναλυτική ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης, τις αξιολογήσεις που προηγήθηκαν της υπογραφής, τους φορείς που θα αναλάβουν τον συντονισμό και την εφαρμογή της, τις προβλεπόμενες πολιτικές που θα υλοποιηθούν καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για την εθνική στρατηγική στους τομείς της τεχνολογίας, της οικονομικής ασφάλειας, της βιομηχανικής ανάπτυξης και των κρίσιμων υποδομών.

Επειδή η συμμετοχή της χώρας σε πρωτοβουλίες που αφορούν στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και των διεθνών συνεργασιών επιβάλλει την πλήρη ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και τη διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων,

Ερωτώνται, κατ’ αρμοδιότητα οι κ.κ. Υπουργοί:

Για ποιους λόγους δεν ενημερώθηκε επισήμως η Βουλή των Ελλήνων πριν ή αμέσως μετά την υπογραφή της Διακήρυξης; Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί σε πλήρη ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας – και αν ναι, πότε – σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της Διακήρυξης, τη διαδικασία που οδήγησε στην υπογραφή της, τους στόχους, τις προβλεπόμενες δράσεις και τα οφέλη που θεωρεί ότι θα αποκομίσει η χώρα μας από τη συμμετοχή στην Pax Silica; Έχει λάβει υπόψη της η κυβέρνηση ζητήματα ανταγωνισμού που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες, συμμαχίες ή οικονομικές οντότητες; Ποια κυβερνητικά όργανα συμμετείχαν στη λήψη της απόφασης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Pax Silica»; Με ποια διοικητική πράξη εξουσιοδοτήθηκε η Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογράψει τη Διακήρυξη εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας; Ποιο Υπουργείο έχει τον κεντρικό συντονισμό της συμμετοχής της χώρας στην πρωτοβουλία και ποια Υπουργεία, δημόσιοι φορείς ή οργανισμοί έχουν επιφορτισθεί με την εφαρμογή των προβλέψεών της; Ποιες συγκεκριμένες πολιτικές, δράσεις ή διοικητικές πρωτοβουλίες προτίθεται να υλοποιήσει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Pax Silica»; Έχουν ήδη συναφθεί ή προγραμματίζεται να συναφθούν εφαρμοστικές συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας, σχέδια δράσης ή άλλα εκτελεστικά κείμενα που εξειδικεύουν τη Διακήρυξη; Εάν ναι, ποιο είναι το περιεχόμενό τους και ποιο το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους; Έχει η Ελληνική Κυβέρνηση αναλάβει οποιαδήποτε πρόσθετη γραπτή ή προφορική δέσμευση, πέραν του δημοσιοποιημένου κειμένου της Διακήρυξης, έναντι των λοιπών συμμετεχόντων κρατών ή διεθνών οργανισμών; Εάν ναι, ποιο είναι το περιεχόμενό της; Ποιες δημόσιες υποδομές, έργα ή επενδυτικές πρωτοβουλίες εξετάζονται ή έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Pax Silica», ιδίως στους τομείς των κέντρων δεδομένων, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των ενεργειακών υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των ημιαγωγών και των κρίσιμων ορυκτών; Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και ποιοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς προβλέπεται να συμμετάσχουν; Έχει εκπονηθεί, πριν από την υπογραφή της Διακήρυξης, αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία ως προς την εθνική ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία κρίσιμων υποδομών και τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο; Εάν ναι, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα των σχετικών αξιολογήσεων;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στη Βουλή:

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης «Pax Silica», όπως υπογράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία. Την επίσημη ελληνική μετάφρασή της, εφόσον έχει συνταχθεί. Την πράξη ή τις πράξεις με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε η υπογραφή της Διακήρυξης εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κάθε απόφαση, εισήγηση, γνωμοδότηση, υπηρεσιακό σημείωμα ή έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε πριν από την υπογραφή της Διακήρυξης. Κάθε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και ο ορισμός του φορέα που έχει τον κεντρικό συντονισμό της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία. Κάθε μνημόνιο συνεργασίας, εφαρμοστική συμφωνία, σχέδιο δράσης, παράρτημα, συνοδευτικό ή συμπληρωματικό έγγραφο που έχει υπογραφεί ή βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της «Pax Silica». Κάθε μελέτη, έκθεση ή αξιολόγηση σχετικά με τις επιπτώσεις της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία ως προς την εθνική ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία κρίσιμων υποδομών, τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο. Τον κατάλογο των δημόσιων φορέων, οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων ή επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή προβλέπεται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Κάθε διαθέσιμη μελέτη, έκθεση ή υπηρεσιακό έγγραφο που αποτυπώνει τις εκτιμήσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τα αναμενόμενα οικονομικά, τεχνολογικά, ερευνητικά ή επενδυτικά οφέλη, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις για τη χώρα από τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία «Pax Silica».

Οι Ερωτώντες/ώσες και Αιτούντες/ούσες Βουλευτές

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος