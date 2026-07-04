ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι σημαίνει η «λειτουργία διακοπών» στο ψυγείο: Πώς να την χρησιμοποιείτε για οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/07/2026 - 06:41
Κλιματική αλλαγή: Εκατομμύρια σπίτια στη Βρετανία κινδυνεύουν να «βουλιάξουν» λόγω ζέστης
ΚΟΣΜΟΣ
04/07/2026 - 06:42
Πώς να ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα οροφής το καλοκαίρι για μέγιστη δροσιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/07/2026 - 06:41
Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream κατά τις συζητήσεις για ένταξη της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
03/07/2026 - 15:44
Φρ. Παρασύρης: Εκτροχιάστηκαν 16 από τα 24 ενεργειακά μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/07/2026 - 15:21
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ προς τον ΔΑΠΕΕΠ για τις εκκαθαρίσεις στα οικιακά φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/07/2026 - 14:50
Νίκος Παπαθανάσης: Το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά τους πολλούς, δεν θα χαθεί ούτε ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/07/2026 - 14:21
Όμιλο ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη και το 2025, μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή και στρατηγικός στόχος για EBITDA 150 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/07/2026 - 13:12
ΣΥΦΩΕΛ: Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι προσφυγές στα ευρωπαϊκά όργανα για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/07/2026 - 12:34
Πέτη Πέρκα: Μηδέν ευρώ για τη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/07/2026 - 11:52
Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/07/2026 - 11:26
Η ανακύκλωση μπαταριών μπορεί να αντιμετωπίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/07/2026 - 11:05
Δ.Α.Ο.Ε.: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/07/2026 - 10:46
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Pax Silica»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/07/2026 - 10:37
Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/07/2026 - 09:21
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/07/2026 - 08:46
2,5 δισ. ευρώ επενδύονται σε πιο καθαρά ενεργειακά συστήματα σε 11 χώρες της ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/07/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Ο «περιούσιος» λαός και οι «ραγιάδες»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/07/2026 - 08:10
Αποθήκευση: Έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία για τα έργα μπαταριών των 520 MW
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/07/2026 - 08:08
ΕΒΗΕ: «Made in EU» και ώθηση στα ηλιακά θερμικά – Προειδοποίηση να μην επαναληφθεί το λάθος των φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/07/2026 - 08:02
5 λόγοι που το κλιματιστικό μυρίζει μούχλα όταν το ανάβεις - και πώς θα το διορθώσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/07/2026 - 06:51
Τι σημαίνει το σήμα EAC στα ηλεκτρονικά και σε άλλα προϊόντα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/07/2026 - 06:51
Πράσινο φως για τα πρώτα υδροηλεκτρικά έργα στη Μεγάλη Βρετανία, έπειτα από 40 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/07/2026 - 06:52
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 15:55
Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:43
Intersolar 2026: Η Huawei Digital Power παρουσιάζει το μέλλον της ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:18
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 14:34
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ Rafael Grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 14:28
Γερμανία: Η εισαγγελία κατηγορεί τις ουκρανικές αρχές ότι διέταξαν δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream το 2022
ΚΟΣΜΟΣ
02/07/2026 - 13:46
Ο Ευ. Μυτιληναίος παραδίδει τη σκυτάλη της Προεδρίας της European Metals
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 13:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική αλλαγή: Εκατομμύρια σπίτια στη Βρετανία κινδυνεύουν να «βουλιάξουν» λόγω ζέστης

Κλιματική αλλαγή: Εκατομμύρια σπίτια στη Βρετανία κινδυνεύουν να «βουλιάξουν» λόγω ζέστης
Newsroom
Σάββατο, 04/07/2026 - 06:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Πάνω από το 26% των ακινήτων στο Λονδίνο ενδέχεται να εμφανίσει προβλήματα καθίζησης έως το 2070.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί πλέον άμεσα τα θεμέλια εκατομμυρίων κατοικιών στο Λονδίνο και σε περιοχές όπως το Έσεξ και το Κεντ, σύμφωνα με νέα έκθεση του Βρετανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (BGS).

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττουν το Ηνωμένο Βασίλειο προκαλούν τη συρρίκνωση του υπεδάφους. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως καθίζηση, παρασύρει τα θεμέλια των κτιρίων προς τα κάτω, δημιουργώντας σοβαρά στατικά προβλήματα.

Η καθίζηση μπορεί να μειώσει δραματικά την αξία ενός ακινήτου, φορτώνοντας τους ιδιοκτήτες με υπέρογκα έξοδα σταθεροποίησης, χωρίς τα οποία οι τράπεζες δεν εγκρίνουν τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Παράλληλα, αναγκάζει τους δήμους και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας σε δαπανηρά έργα για την αντικατάσταση σπασμένων σωλήνων και κατεστραμμένων υποδομών μεταφοράς.

Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στα σπίτια περιλαμβάνουν διαγώνιες ρωγμές στους τοίχους (πιο φαρδιές στο πάνω μέρος τους), πόρτες και παράθυρα που ξαφνικά «μαγκώνουν», καθώς και ζάρες στην ταπετσαρία στα σημεία που ο τοίχος ενώνεται με το ταβάνι.

Το πρόβλημα διογκώνεται ραγδαία. Ήδη, το 2025 η Βρετανία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη στην ιστορία της και την πιο ξηρή των τελευταίων 50 ετών. Καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι ξηρές και θερμές συνθήκες θα γίνονται όλο και πιο συχνές, ο αριθμός των ευάλωτων ακινήτων αυξάνεται δραματικά.

Σύμφωνα με τα μοντέλα του BGS, μέχρι το 2070 περίπου 1,8 εκατομμύρια ακίνητα στη χώρα θα επηρεαστούν από το φαινόμενο, με βάση το επικρατέστερο σενάριο μέσης εκπομπής ρύπων. Ειδικά στο Λονδίνο, το ποσοστό των πληγέντων ακινήτων αναμένεται να ξεπεράσει το 26% μέσα στις επόμενες δεκαετίες, ενώ αν επιβεβαιωθεί το χειρότερο κλιματικό σενάριο (υψηλών ρύπων), ο αριθμός αυτός μπορεί να εκτοξευθεί στο 54%, επηρεάζοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια σπίτια στην πρωτεύουσα.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου, οι ξηροί, θερμοί δείκτες του καλοκαιριού και οι πιο ζεστοί, υγροί χειμώνες που αναμένονται στο μέλλον, αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα για την έξαρση των καθιζήσεων, μετατρέποντας μια μέχρι πρότινος σπάνια απειλή σε καθημερινό κίνδυνο.

Πηγή: Independent

Τελευταία τροποποίηση στις 04/07/2026 - 06:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco
Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco 29 Ιουνίου 2026
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου και εργοστάσιο εξαρτημάτων για πυραύλους 01 Ιουλίου 2026
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου και εργοστάσιο εξαρτημάτων για πυραύλους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο

Έρευνα ΕΚΠΑ και SchoolFan: Πώς απαντούν οι νέοι στα fake news για την κλιματική αλλαγή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έρευνα ΕΚΠΑ και SchoolFan: Πώς απαντούν οι νέοι στα fake news για την κλιματική αλλαγή

Νίκος Δένδιας: Η κλιματική αλλαγή πρώτη και μέγιστη απειλή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νίκος Δένδιας: Η κλιματική αλλαγή πρώτη και μέγιστη απειλή

Ευ. Τουρνάς προς τους Δήμους της Αττικής: Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για ακαθάριστα οικόπεδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευ. Τουρνάς προς τους Δήμους της Αττικής: Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για ακαθάριστα οικόπεδα

Την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος προτείνει η Νέα Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος προτείνει η Νέα Δημοκρατία

Ωκεάνιος Εφιάλτης: Μια καφέ λωρίδα σε μέγεθος ηπείρου διατρέχει όλον τον Ατλαντικό
ΚΟΣΜΟΣ

Ωκεάνιος Εφιάλτης: Μια καφέ λωρίδα σε μέγεθος ηπείρου διατρέχει όλον τον Ατλαντικό