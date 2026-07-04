Κλιματική αλλαγή: Εκατομμύρια σπίτια στη Βρετανία κινδυνεύουν να «βουλιάξουν» λόγω ζέστης

Πάνω από το 26% των ακινήτων στο Λονδίνο ενδέχεται να εμφανίσει προβλήματα καθίζησης έως το 2070.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί πλέον άμεσα τα θεμέλια εκατομμυρίων κατοικιών στο Λονδίνο και σε περιοχές όπως το Έσεξ και το Κεντ, σύμφωνα με νέα έκθεση του Βρετανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (BGS).

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττουν το Ηνωμένο Βασίλειο προκαλούν τη συρρίκνωση του υπεδάφους. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως καθίζηση, παρασύρει τα θεμέλια των κτιρίων προς τα κάτω, δημιουργώντας σοβαρά στατικά προβλήματα.

Η καθίζηση μπορεί να μειώσει δραματικά την αξία ενός ακινήτου, φορτώνοντας τους ιδιοκτήτες με υπέρογκα έξοδα σταθεροποίησης, χωρίς τα οποία οι τράπεζες δεν εγκρίνουν τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Παράλληλα, αναγκάζει τους δήμους και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας σε δαπανηρά έργα για την αντικατάσταση σπασμένων σωλήνων και κατεστραμμένων υποδομών μεταφοράς.

Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στα σπίτια περιλαμβάνουν διαγώνιες ρωγμές στους τοίχους (πιο φαρδιές στο πάνω μέρος τους), πόρτες και παράθυρα που ξαφνικά «μαγκώνουν», καθώς και ζάρες στην ταπετσαρία στα σημεία που ο τοίχος ενώνεται με το ταβάνι.

Το πρόβλημα διογκώνεται ραγδαία. Ήδη, το 2025 η Βρετανία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη στην ιστορία της και την πιο ξηρή των τελευταίων 50 ετών. Καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι ξηρές και θερμές συνθήκες θα γίνονται όλο και πιο συχνές, ο αριθμός των ευάλωτων ακινήτων αυξάνεται δραματικά.

Σύμφωνα με τα μοντέλα του BGS, μέχρι το 2070 περίπου 1,8 εκατομμύρια ακίνητα στη χώρα θα επηρεαστούν από το φαινόμενο, με βάση το επικρατέστερο σενάριο μέσης εκπομπής ρύπων. Ειδικά στο Λονδίνο, το ποσοστό των πληγέντων ακινήτων αναμένεται να ξεπεράσει το 26% μέσα στις επόμενες δεκαετίες, ενώ αν επιβεβαιωθεί το χειρότερο κλιματικό σενάριο (υψηλών ρύπων), ο αριθμός αυτός μπορεί να εκτοξευθεί στο 54%, επηρεάζοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια σπίτια στην πρωτεύουσα.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου, οι ξηροί, θερμοί δείκτες του καλοκαιριού και οι πιο ζεστοί, υγροί χειμώνες που αναμένονται στο μέλλον, αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα για την έξαρση των καθιζήσεων, μετατρέποντας μια μέχρι πρότινος σπάνια απειλή σε καθημερινό κίνδυνο.

Πηγή: Independent