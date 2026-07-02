ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 15:55
Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:43
Intersolar 2026: Η Huawei Digital Power παρουσιάζει το μέλλον της ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:18
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 14:34
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ Rafael Grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 14:28
Γερμανία: Η εισαγγελία κατηγορεί τις ουκρανικές αρχές ότι διέταξαν δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream το 2022
ΚΟΣΜΟΣ
02/07/2026 - 13:46
Ο Ευ. Μυτιληναίος παραδίδει τη σκυτάλη της Προεδρίας της European Metals
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 13:38
Στ. Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 13:04
Το incharge της Motor Oil “οδηγεί” την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/07/2026 - 12:38
Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:20
ΣΠΑΡΚΑΤΟΣ: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της 9ης Ιουλίου 2026 στην Κοζάνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 11:57
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσαφηνίζει τους κανόνες για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/07/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Πολύ καλές οι έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/07/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 10:03
HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 09:15
Συνάντηση Μητσοτάκη-Grossi σήμερα στην Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 08:46
Σταθερές τιμές από τη ΔΕΗ και τον Ιούλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:28
GREGY Interconnector: Η Elica ξεκινά το διαγωνισμό για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Έργου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ανεργία - Πώς εξαφανίζονται 277.000 άνεργοι με μια στατιστική αλχημεία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 08:05
European Metals: Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και τις κρίσιμες πρώτες ύλες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/07/2026 - 08:03
Ασφυκτικός κλοιός για τις μικρές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος και οι ακριβές πρώτες ύλες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:00
5 πράγματα που πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 06:46
10 απλοί τρόποι για να μειώσετε άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 06:46
Νέος Φωτοβολταϊκός Σταθμός στο Δήμο Φυλής για την ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και τη δωρεάν Ηλεκτρική Ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 15:45
Κόκκαλης: Η απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο είναι εθνικό λάθος – Το πανάκριβο ρεύμα το πληρώνουν όλοι οι πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 15:43
Στ. Παπασταύρου: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία, ούτε τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 15:36
Η ελίν στηρίζει έμπρακτα 48 αθλητές και αθλήτριες στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 15:31
16 έργα σε 9 Δήμους, προϋπολογισμού 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα και Αν. Μακεδονία για αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Η Κυβέρνηση θα απαντήσει για όσα δεν έκανε με το «Ελλάδα 2.0» και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 14:27
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου και εργοστάσιο εξαρτημάτων για πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
01/07/2026 - 13:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Intersolar 2026: Η Huawei Digital Power παρουσιάζει το μέλλον της ενέργειας

Intersolar 2026: Η Huawei Digital Power παρουσιάζει το μέλλον της ενέργειας
Newsroom
Πέμπτη, 02/07/2026 - 15:18
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο της Intersolar Europe 2026 και της Power2Drive Europe, δύο από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για την ηλιακή ενέργεια, την αποθήκευση και την ηλεκτροκίνηση, η Huawei Digital Power παρουσίασε τη στρατηγική της για την επόμενη ημέρα της πράσινης ενέργειας.

Με οδηγό το όραμα “Making the Most of Every Ray”, η εταιρεία ανέδειξε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών που συνδέει τα φωτοβολταϊκά, την αποθήκευση ενέργειας, την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και την υπερταχεία φόρτιση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο έξυπνου, αξιόπιστου και βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Σε μια περίοδο όπου οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποκτούν ολοένα πιο κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα, η πρόκληση δεν περιορίζεται πλέον στην παραγωγή περισσότερης καθαρής ενέργειας. Το ζητούμενο είναι η δυνατότητα αποθήκευσης, διαχείρισης και αξιοποίησής της με τρόπο που ενισχύει τη σταθερότητα του δικτύου και την αποδοτικότητα των ενεργειακών έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Huawei παρουσίασε τη νέα γενιά Grid-Forming ESS με την πλατφόρμα LUTERRA™, η οποία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

HDP_Intersolar26_P1.jpg

Η νέα πλατφόρμα LUTERRA™ έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την καλύτερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να συμβάλλει στη μετάβαση των φωτοβολταϊκών έργων από απλές μονάδες παραγωγής σε πιο ευέλικτες και ανθεκτικές ενεργειακές υποδομές. Μέσα από την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, η Huawei επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία, την απόδοση και τη μακροχρόνια αξία των έργων καθαρής ενέργειας, απαντώντας στις νέες ανάγκες της αγοράς και των δικτύων.

Παράλληλα, η ασφάλεια αναδείχθηκε ως κρίσιμη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και των συστημάτων αποθήκευσης. Στο πλαίσιο του 2026 PV & ESS Safety Industry Summit, η εταιρεία τόνισε την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένα πρότυπα ασφάλειας σε όλο τον κύκλο ζωής των ενεργειακών υποδομών, από τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση έως τη λειτουργία και τη μακροχρόνια αξιοπιστία τους.

Για τη Huawei, η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο εμπιστοσύνης προς την αγορά και όχι απλώς τεχνική προδιαγραφή. Η ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας σε μεγαλύτερη κλίμακα προϋποθέτει υποδομές που μπορούν να λειτουργούν με συνέπεια, προβλεψιμότητα και ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία επενδύει σε τεχνολογίες που ενισχύουν την πρόληψη κινδύνων, τη σταθερή λειτουργία των έργων και τη συνολική αξιοπιστία τους.

HDP_Intersolar26_P2.jpg

Η ίδια λογική διασύνδεσης επεκτείνεται και στην ηλεκτροκίνηση. Στο Power2Drive Europe, η Huawei Digital Power ανέδειξε τη σημασία της σύζευξης καθαρής ενέργειας, αποθήκευσης και φόρτισης, μέσα από τη νέα προσέγγιση PV + BESS + Charger. Ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης ενέργειας και υποδομών φόρτισης απαντά σε βασικές προκλήσεις της αγοράς, όπως οι περιορισμοί του ηλεκτρικού δικτύου, το κόστος αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών και η ανάγκη για ταχύτερη ανάπτυξη σταθμών φόρτισης.

Με αυτόν τον τρόπο, η αποθήκευση ενέργειας αποκτά ρόλο καταλύτη τόσο για τα φωτοβολταϊκά έργα, όσο και για την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης. Η καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανάπτυξης πιο ευέλικτων υποδομών φόρτισης, συμβάλλει στη μείωση της πίεσης στο δίκτυο και στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού μοντέλου βιώσιμης κινητικότητας.

Η συνολική αυτή κατεύθυνση αποτυπώνει τη στρατηγική της Huawei για ένα πιο διασυνδεδεμένο ενεργειακό οικοσύστημα, όπου η παραγωγή, η αποθήκευση και η κατανάλωση λειτουργούν συμπληρωματικά. Μέσα από την καινοτομία, την ασφάλεια και τη συνεργασία με πελάτες και εταίρους σε όλο τον κόσμο, η Huawei Digital Power συνεχίζει να αναπτύσσει τεχνολογίες που προωθούν μία πιο βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης 02 Ιουλίου 2026
Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας 02 Ιουλίου 2026
Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

Ασφυκτικός κλοιός για τις μικρές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος και οι ακριβές πρώτες ύλες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ασφυκτικός κλοιός για τις μικρές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος και οι ακριβές πρώτες ύλες

Κατανομή εσόδων από τους ρύπους: Τι αλλάζει για τη βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατανομή εσόδων από τους ρύπους: Τι αλλάζει για τη βιομηχανία

Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και τον Μάιο- Άλμα 142% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και τον Μάιο- Άλμα 142% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΛΕΤΑΕΝ: Τρεις συνθήκες για τη συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης με βιώσιμο τρόπο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Τρεις συνθήκες για τη συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης με βιώσιμο τρόπο

Πέτη Πέρκα: Στάχτη στα μάτια το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο-ΑΠΕ: παράθυρο εξαιρέσεων για δεκάδες GW έργων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Στάχτη στα μάτια το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο-ΑΠΕ: παράθυρο εξαιρέσεων για δεκάδες GW έργων