5 σημάδια ότι το κλιματιστικό σας χρειάζεται συντήρηση - και τι μπορεί να συμβεί αν τα αγνοήσετε

Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα σημάδια, μην το αμελήσετε, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση ενός τεχνικού μπορεί να προλάβει μια μόνιμη βλάβη στην καρδιά του καλοκαιριού.

Το καλοκαίρι φέρνει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, κάνοντας το κλιματιστικό απαραίτητο για κάθε σπίτι. Αν και η τακτική συντήρηση είναι κρίσιμη για την απρόσκοπτη λειτουργία του, υπάρχει πάντα η πιθανότητα βλάβης.

Το καλό είναι ότι η μονάδα στέλνει συχνά προειδοποιητικά σημάδια. Η έγκαιρη προσοχή σε αυτά μπορεί να προλάβει ακριβές επισκευές ή μια πλήρη κατάρρευση του συστήματος.

Ακολουθούν τα πέντε βασικά σημάδια που δείχνουν ότι το κλιματιστικό σας χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα.

Εξασθενημένη ροή αέρα στο σπίτι

Αν δωμάτια που κάποτε ψύχονταν γρήγορα τώρα είναι αποπνικτικά, το σύστημα μάλλον δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει τον αέρα. Η μειωμένη ροή μπορεί να οφείλεται σε φραγμένα φίλτρα, μπλοκαρισμένες σωληνώσεις, βλάβη στο μοτέρ ή παγωμένα στοιχεία. Το πρόβλημα αναγκάζει τη μονάδα να λειτουργεί εντατικότερα για να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Ασυνήθιστοι θόρυβοι

Τα κλιματιστικά δεν είναι τελείως αθόρυβα, αλλά ήχοι όπως χτυπήματα, τριξίματα, γδαρσίματα ή βουητά υποδηλώνουν πρόβλημα. Μπορεί να σημαίνουν χαλαρά εξαρτήματα, φθορά στον ιμάντα ή ηλεκτρολογικά ζητήματα. Ένα χαλαρό εξάρτημα μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές, μετατρέποντας μια απλή επισκευή σε μεγάλο έξοδο.

Δυσάρεστες οσμές κατά τη λειτουργία

Το κλιματιστικό δεν πρέπει να αναδύει μυρωδιές. Μια μυρωδιά μούχλας φανερώνει ανάπτυξη μυκήτων στη μονάδα ή στους αεραγωγούς, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα και προκαλώντας αλλεργίες. Αντίστοιχα, οι οσμές καμένου υποδηλώνουν επικίνδυνη υπερθέρμανση εξαρτημάτων ή προβλήματα στην καλωδίωση.

Διαρροές νερού γύρω από τη μονάδα

Η εμφάνιση υγρασίας ή νερού κοντά στο κλιματιστικό απαιτεί πάντα έρευνα. Συνήθως συμβαίνει λόγω φραγμένων σωλήνων αποστράγγισης ή δυσλειτουργίας εσωτερικών εξαρτημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φταίει η διαρροή ψυκτικού υγρού, κάτι που απαιτεί άμεση επαγγελματική παρέμβαση.

Ξαφνική αύξηση του λογαριασμού ρεύματος

Αν ο λογαριασμός αυξηθεί χωρίς να αλλάξει η χρήση, μάλλον ευθύνεται η συσκευή. Λόγω παλαιότητας ή μηχανικών προβλημάτων, τα συστήματα γίνονται λιγότερο αποδοτικά και καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Βρώμικα στοιχεία ή προβλήματα ψυκτικού αναγκάζουν τη μονάδα σε υπερωρίες.

Η τακτική συντήρηση προλαμβάνει αυτούς τους μεγάλους πονοκεφάλους. Αν εντοπίσετε κάποιο σημάδι, μια έγκαιρη επαγγελματική επιθεώρηση θα σας εξοικονομήσει χρήματα, εξασφαλίζοντας δροσιά και άνεση για όλο το καλοκαίρι.

Πηγή: Southern Living