Πώς θα επιλέξετε πόσα BTU πρέπει να έχει το κλιματιστικό σας

Η σωστή μελέτη πριν την αγορά εγγυάται ότι θα επενδύσετε σε μια συσκευή που θα προσφέρει πραγματική άνεση με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

Όταν ξεκινά η έρευνα αγοράς για νέο κλιματιστικό, η προσοχή όλων στρέφεται αναπόφευκτα σε έναν τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό που συνοδεύει κάθε συσκευή: τα BTU.

Αυτός ο δείκτης μετρά την ψυκτική ισχύ, δηλαδή την ικανότητα του μηχανήματος να απομακρύνει τη ζέστη από ένα δωμάτιο μέσα σε μία ώρα.

Η σωστή επιλογή αυτού του μεγέθους δεν είναι απλώς μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά η πιο σημαντική απόφαση για την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας.

Η παγίδα της λανθασμένης ισχύος

Πολλοί καταναλωτές κάνουν το λάθος να πιστεύουν ότι ένα μεγαλύτερο κλιματιστικό είναι πάντα καλύτερο. Στην πραγματικότητα, μια συσκευή με υπερβολικά BTU - για τις ανάγκες του δωματίου - θα πετύχει την επιθυμητή θερμοκρασία πολύ γρήγορα και θα απενεργοποιηθεί. Αυτός ο σύντομος κύκλος λειτουργίας εμποδίζει το μηχάνημα από το να κάνει σωστή αφύγρανση, αφήνοντας τον χώρο κρύο αλλά ταυτόχρονα υγρό και δυσάρεστο.

Στον αντίποδα, ένα κλιματιστικό με λιγότερα BTU από όσα απαιτούνται θα λειτουργεί ασταμάτητα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αυτό όχι μόνο θα εκτοξεύσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά θα προκαλέσει και πρόωρη φθορά στον συμπιεστή, μειώνοντας δραματικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Ο πρακτικός κανόνας του υπολογισμού

Για να βρείτε την ιδανική ισχύ χωρίς πολύπλοκες εξισώσεις, μπορείτε να βασιστείτε σε έναν απλό κανόνα.

Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται περίπου 250 με 300 BTU για κάθε τετραγωνικό μέτρο του δωματίου.

Για παράδειγμα, ένα υπνοδωμάτιο 15 τετραγωνικών μέτρων καλύπτεται ιδανικά από ένα κλιματιστικό 9.000 BTU, ενώ για ένα σαλόνι 30 τετραγωνικών μέτρων θα χρειαστείτε μια μονάδα των 12.000 BTU.

Ωστόσο, ο υπολογισμός αυτός είναι η βάση και πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου σας.

Αν το δωμάτιο είναι εξαιρετικά ηλιόλουστο, βρίσκεται σε τελευταίο όροφο χωρίς μόνωση ή αν η κουζίνα βρίσκεται στον ίδιο ενιαίο χώρο, θα πρέπει να προσθέσετε περίπου 10% με 15% επιπλέον ισχύ.

Αντίστοιχα, αν στο δωμάτιο βρίσκονται σταθερά πολλά άτομα ή λειτουργούν πολλές ηλεκτρικές συσκευές που εκλύουν θερμότητα, η ανάγκη για BTU αυξάνεται.

Πηγή: slashgear.com