Τα νέας γενιάς κλιματιστικά δεν θα χρειάζονται ψυκτικά υγρά

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Την ώρα που η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η ανάγκη για βιώσιμες τεχνολογίες ψύξης γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου πάνω από το 90% των νοικοκυριών διαθέτει σύστημα κλιματισμού, στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό μόλις που αγγίζει το 20%.

Επί δεκαετίες οι ανεμιστήρες και οι απλές φορητές συσκευές ήταν αρκετές. Η κλιματική αλλαγή, ωστόσο, ανατρέπει τα δεδομένα: η γηραιά ήπειρος θερμαίνεται με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που καθιστά τα καλοκαίρια ανυπόφορα και την ανάγκη για ψύξη επιτακτική.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραδοσιακών A/C

Τα συμβατικά κλιματιστικά ευθύνονται για το 3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ η ζήτηση για ψύξη αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί έως το 2050.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα φθοριούχα ψυκτικά αέρια. Αν διαρρεύσουν στην ατμόσφαιρα, η επιβάρυνσή τους είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από αυτή του διοξειδίου του άνθρακα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει από το 2024 τη σταδιακή κατάργησή τους, στρέφοντας την προσοχή σε καθαρές εναλλακτικές.

Η νέα γενιά κλιματιστικών

Η νέα γενιά συστημάτων ψύξης εγκαταλείπει τα χημικά υγρά και βασίζεται σε υλικά στερεάς κατάστασης, αξιοποιώντας συνδυασμούς μαγνητικών πεδίων, ηλεκτρικού ρεύματος και μηχανικής πίεσης:

Ελαστοθερμιδική ψύξη (Elastocaloric): Χρήση κραμάτων νικελίου-τιτανίου που απορροφούν θερμότητα όταν παραμορφώνονται μηχανικά και επανέρχονται στην αρχική τους μορφή.

Ηλεκτροθερμιδικές αντλίες θερμότητας: Μεταφορά θερμότητας με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς την ανάγκη ψυκτικών υγρών.

Μαγνητοθερμιδική ψύξη: Αξιοποίηση μαγνητικών πεδίων για τη μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα.

Βαροθερμιδικά κρυσταλλικά υλικά: Χρήση πλαστικών κρυστάλλων ευαίσθητων στην πίεση, που αποβάλλουν ή απορροφούν θερμότητα ανάλογα με τους κύκλους συμπίεσης και εκτόνωσής τους.

Η επόμενη μέρα

Αν και οι τεχνολογίες αυτές υπόσχονται μια οικολογική επανάσταση στον τομέα του HVAC, βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια εμπορική τους εκμετάλλευσης.

Η μεγάλη πρόκληση έγκειται στο πέρασμα στη μαζική παραγωγή για οικιακή χρήση, ώστε η Ευρώπη να θωρακιστεί απέναντι στους μελλοντικούς καύσωνες με βιώσιμο και περιβαλλοντικά καθαρό τρόπο.

Πηγή: slashgear.com