ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 15:55
Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:43
Intersolar 2026: Η Huawei Digital Power παρουσιάζει το μέλλον της ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:18
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 14:34
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ Rafael Grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 14:28
Γερμανία: Η εισαγγελία κατηγορεί τις ουκρανικές αρχές ότι διέταξαν δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream το 2022
ΚΟΣΜΟΣ
02/07/2026 - 13:46
Ο Ευ. Μυτιληναίος παραδίδει τη σκυτάλη της Προεδρίας της European Metals
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 13:38
Στ. Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 13:04
Το incharge της Motor Oil “οδηγεί” την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/07/2026 - 12:38
Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:20
ΣΠΑΡΚΑΤΟΣ: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της 9ης Ιουλίου 2026 στην Κοζάνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 11:57
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσαφηνίζει τους κανόνες για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/07/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Πολύ καλές οι έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/07/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 10:03
HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 09:15
Συνάντηση Μητσοτάκη-Grossi σήμερα στην Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 08:46
Σταθερές τιμές από τη ΔΕΗ και τον Ιούλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:28
GREGY Interconnector: Η Elica ξεκινά το διαγωνισμό για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Έργου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ανεργία - Πώς εξαφανίζονται 277.000 άνεργοι με μια στατιστική αλχημεία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 08:05
European Metals: Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και τις κρίσιμες πρώτες ύλες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/07/2026 - 08:03
Ασφυκτικός κλοιός για τις μικρές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος και οι ακριβές πρώτες ύλες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:00
5 πράγματα που πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 06:46
10 απλοί τρόποι για να μειώσετε άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 06:46
Νέος Φωτοβολταϊκός Σταθμός στο Δήμο Φυλής για την ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και τη δωρεάν Ηλεκτρική Ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 15:45
Κόκκαλης: Η απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο είναι εθνικό λάθος – Το πανάκριβο ρεύμα το πληρώνουν όλοι οι πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 15:43
Στ. Παπασταύρου: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία, ούτε τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 15:36
Η ελίν στηρίζει έμπρακτα 48 αθλητές και αθλήτριες στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 15:31
16 έργα σε 9 Δήμους, προϋπολογισμού 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα και Αν. Μακεδονία για αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Η Κυβέρνηση θα απαντήσει για όσα δεν έκανε με το «Ελλάδα 2.0» και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 14:27
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου και εργοστάσιο εξαρτημάτων για πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
01/07/2026 - 13:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο Ευ. Μυτιληναίος παραδίδει τη σκυτάλη της Προεδρίας της European Metals

Ο Ευ. Μυτιληναίος παραδίδει τη σκυτάλη της Προεδρίας της European Metals
Newsroom
Πέμπτη, 02/07/2026 - 13:38
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του στον κορυφαίο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο

Σε μια περίοδο αυξημένης στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων, η European Metals πραγματοποίησε την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026 τη Γενική της Συνέλευση, στα κεντρικά γραφεία της METLEN στο Μαρούσι. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκληρώθηκε και επίσημα η τετραετής θητεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην Προεδρία της Πανευρωπαϊκής Ένωσης βιομηχανιών μη σιδηρούχων μετάλλων.

Την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση της European Metals τίμησαν με την παρουσία τους η Στελλίνα Σιαράπη, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η Aleksandra Kordecka, μέλος του Γραφείου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Stéphane Séjourné, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών-μελών της European Metals, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του οργανισμού στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων.

Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην Προεδρία της European Metals σημειώθηκε μια πολυδιάστατη μετατόπιση τόσο στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο όσο και στην ίδια την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη βιομηχανική πολιτική: κρίσιμα μέταλλα, κυκλική μεταλλουργία και ασφάλεια εφοδιασμού, βρίσκονται πλέον στον πυρήνα των συζητήσεων αναφορικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

image_-_2026-07-02T134004.188.png

Ανακοινώνοντας την εκλογή της νέας Προέδρου, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, δήλωσε: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποτέλεσαν μεγάλη τιμή και προνόμιο για εμένα να ηγηθώ της Πανευρωπαϊκής Ένωσης βιομηχανιών μη σιδηρούχων μετάλλων, στην προσπάθειά της να βελτιώσει το πλαίσιο πολιτικής για τον κλάδο μας. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υιοθέτηση της Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, του Σχεδίου Δράσης για τον Χάλυβα και τα Μέταλλα, της Συμφωνίας για Καθαρή Βιομηχανία και πιο πρόσφατα της Πράξης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά να γίνει, ιδίως όσον αφορά στο ενεργειακό κόστος, στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, στον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και, κυρίως, στην κυκλικότητα στον κλάδο των μετάλλων. Αυτό περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση των πρωτοφανών ποσοτήτων σκραπ αλουμινίου και χαλκού που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς ανταγωνιστικές αγορές παγκοσμίως».

Κατά την τετραετία αυτή, και ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια, η European Metals συνέβαλε καθοριστικά ώστε τα μέταλλα να αναδειχθούν ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το μέλλον και η βιομηχανική ισχύς να αναγνωριστεί ως στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Προκλήσεις όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία, οι εξαγωγές scrap αλουμινίου εκτός Ευρώπης και η υπερβολική γραφειοκρατία εξακολουθούν να υφίστανται, με πολλές από αυτές να καθίστανται ακόμη πιο σύνθετες.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε την «ουσιαστική συμβολή» του κ. Μυτιληναίου και της European Metals «ώστε η φωνή της πραγματικής παραγωγής να ακουστεί πιο καθαρά στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων», σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής. «H Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδικεί ισχυρό ρόλο στην Ευρώπη, αν δεν επενδύσει στη δική της βιομηχανική ισχύ. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα ως Ελλάδα: συμμετέχουμε στη νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική όχι μόνο ως χώρα με σημαντική γεωστρατηγική θέση, αλλά ως χώρα που ενισχύει τη βιομηχανία και την καινοτομία, στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις και μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών της Ευρώπης. Αυτός είναι ο πυρήνας της στρατηγικής που υπηρετούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας», συμπλήρωσε ο Υπουργός.

Η κα. Σιαράπη υπογράμμισε από την πλευρά της: «Χρειαζόμαστε, ίσως περισσότερο από ποτέ, μια Ευρώπη που καινοτομεί, παράγει και εξάγει, με ανταγωνιστικούς όρους, αν θέλουμε να μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό. Και αυτό έχει άμεση σχέση με τη δική μας συζήτηση σήμερα. Γιατί τα μέταλλα, και ειδικότερα οι κρίσιμες πρώτες ύλες, δεν είναι απλώς ένας σημαντικός κλάδος της οικονομίας. Είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται και άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι. Σε αυτό το πεδίο, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, με έργα που εντάσσονται σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και ενισχύουν την ευρωπαϊκή αυτονομία. Η METLEN αποτελεί σήμερα ένα ισχυρό παράδειγμα αυτής της δυνατότητας. Μια ελληνική βιομηχανία με ισχυρή διεθνή παρουσία, καθετοποιημένη παραγωγική βάση, εξαγωγικό προσανατολισμό και τεχνογνωσία σε κρίσιμους τομείς για το μέλλον της Ευρώπης».

Η Inge Hofkens, που διαδέχεται τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, είναι Επιχειρησιακή Διευθύντρια με ειδίκευση στην ανακύκλωση των μετάλλων στη γερμανική εταιρεία Aurubis.

Η νέα Πρόεδρος δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων στα μέλη της European Metals για την εμπιστοσύνη τους να ηγηθώ της Ένωσης σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Τους επόμενους μήνες θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τον κλάδο μας, μεταξύ άλλων και η Πράξη για την Κυκλική Οικονομία, η οποία πρέπει να αξιοποιήσει τις πολλαπλές ευκαιρίες για την ανακύκλωση, την επεξεργασία και τον εξευγενισμό μετάλλων στην Ευρώπη, ανταποκρινόμενη στην έντονα αυξανόμενη ζήτηση για μέταλλα και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας ως προς τις πρώτες ύλες. Πρόκειται για μια τεράστια δυνητική πηγή κρίσιμων πρώτων υλών, η οποία σήμερα παραμένει αναξιοποίητη. Καθώς η ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες αυξάνεται και η ανάγκη της Ευρώπης για ανθεκτικότητα καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, εάν δεν ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές δυνατότητες επεξεργασίας και τήξης, οι κρίσιμες πρώτες ύλες θα συνεχίσουν να κατευθύνονται προς ανταγωνιστικές οικονομίες, όπου και θα συσσωρεύεται όλο και περισσότερο η οικονομική αξία, η στρατηγική ανθεκτικότητα και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα που δημιουργούν. Χρειάζεται άμεση δράση για την αντιμετώπιση της απώλειας σκραπ χαλκού και άλλων στρατηγικών μετάλλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτεραιότητά μου θα είναι να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων διαθέτει το βέλτιστο δυνατό πλαίσιο πολιτικής ώστε να αναπτυχθεί και να παραμείνει ανταγωνιστική στην Ευρώπη».

image_-_2026-07-02T134003.477.png

Η επόμενη ημέρα της European Metals απαιτεί τη μετάβαση από τις στρατηγικές διακηρύξεις σε εφαρμόσιμες πολιτικές, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο για την κυκλική οικονομία των μετάλλων (Circular Metals).

Με την εκλογή της Inge Hofkens στην Προεδρία, η European Metals στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η ευρωπαϊκή αυτονομία, και ιδίως η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι υπό διαμόρφωση πολιτικές θα πρέπει να καλύψουν υφιστάμενα κενά και ασυμμετρίες, ενισχύοντας την Ευρώπη επενδυτικά, στρατηγικά και αναπτυξιακά.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΠΑΡΚΑΤΟΣ: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της 9ης Ιουλίου 2026 στην Κοζάνη
ΣΠΑΡΚΑΤΟΣ: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της 9ης Ιουλίου 2026 στην Κοζάνη 02 Ιουλίου 2026
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ 02 Ιουλίου 2026
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

European Metals: Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και τις κρίσιμες πρώτες ύλες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

European Metals: Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ευ. Μυτιληναίος: Η κυκλική οικονομία μπορεί να στηρίξει τόσο την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την περιβαλλοντική πρόοδο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευ. Μυτιληναίος: Η κυκλική οικονομία μπορεί να στηρίξει τόσο την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού όσο και την περιβαλλοντική πρόοδο

Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Metlen - Ε.Μυτιληναίος: Ρεκόρ τζίρου το 2026 - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών

Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση

Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος