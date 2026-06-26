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Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»
Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 11:00
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και αφορά τα εξής συγκεκριμένα προγράμματα:

  • Εξοικονομώ 2021
  • Εξοικονομώ 2023
  • Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους
  • Εξοικονομώ 2025
  • Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Με δεδομένη την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η νέα προθεσμία είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση της. Το Υπουργείο καλεί τους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεών τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Το προγράμματα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

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