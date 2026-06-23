Ρωτήσαμε τους ειδικούς αν πρέπει να κλείνουμε τα παράθυρα στον καύσωνα, όλοι είπαν το ίδιο

Είναι προτιμότερο να κρατάμε τα παράθυρα ανοιχτά ή κλειστά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα; Αν και πολλοί σπεύδουν να ανοίξουν τα παράθυρα για να μπει αέρας, η συμβουλή των ειδικών είναι απόλυτα ομόφωνη: κρατήστε παράθυρα, πόρτες, στόρια και κουρτίνες ερμητικά κλειστά κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Η εξήγηση είναι απλή. Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την εσωτερική (για παράδειγμα, αν έξω έχει 33°C και μέσα 24°C), ανοίγοντας τα παράθυρα το μόνο που καταφέρνουμε είναι να βάζουμε ζεστό αέρα και να θερμαίνουμε το σπίτι.

Το «κλειδί» είναι να αντιμετωπίζουμε το σπίτι μας σαν ένα... φορητό ψυγείο - σφραγισμένο και υπό σκιά μέχρι η ζέστη έξω να υποχωρήσει.

Τα στόρια και τα παντζούρια παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς ανακόπτουν τη θερμότητα πριν αυτή περάσει στο εσωτερικό. Ένα ποιοτικό, ανοιχτόχρωμο ή ανακλαστικό στόρι σε παράθυρο που το βλέπει ο ήλιος μπορεί να μειώσει τη θερμότητα κατά 40% με 70%, καθώς «επιστρέφει» πίσω την ενέργεια μέσω του τζαμιού αντί να την απορροφά. Αντίθετα, τα σκούρα στόρια απορροφούν τη ζέστη και επιδεινώνουν την κατάσταση. Επίσης, τα στόρια πρέπει να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πλαίσιο του παραθύρου για να αποφεύγεται το «φαινόμενο της καμινάδας», όπου ο ζεστός αέρας εγκλωβίζεται ανάμεσα στο τζάμι και το ύφασμα και στη συνέχεια διαχέεται στο δωμάτιο.

Η κατάλληλη στιγμή για αερισμό είναι αργά το βράδυ (μετά τις 9-10 μ.μ.) ή νωρίς το πρωί, όταν ο εξωτερικός αέρας είναι πραγματικά πιο δροσερός. Τότε πρέπει να ανοίγουμε διάπλατα τα παράθυρα, ιδανικά σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού, ώστε να δημιουργείται ρεύμα που διώχνει τη συσσωρευμένη ζέστη της ημέρας.

Επιπλέον χρήσιμα tips για τη ζέστη:

Ανεμιστήρας με πάγο : Η τοποθέτηση ενός μπολ με πάγο μπροστά από τον ανεμιστήρα δημιουργεί ένα δροσερό αεράκι, αντί να ανακυκλώνεται απλώς ο ίδιος ζεστός αέρας.

: Η τοποθέτηση ενός μπολ με πάγο μπροστά από τον ανεμιστήρα δημιουργεί ένα δροσερό αεράκι, αντί να ανακυκλώνεται απλώς ο ίδιος ζεστός αέρας. Απομόνωση θερμών χώρων : Κλείνετε τις εσωτερικές πόρτες των δωματίων που είναι πιο εκτεθειμένα στον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μην μεταφέρεται η ζέστη στους υπόλοιπους χώρους.

: Κλείνετε τις εσωτερικές πόρτες των δωματίων που είναι πιο εκτεθειμένα στον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μην μεταφέρεται η ζέστη στους υπόλοιπους χώρους. Συσκευές: Αποφεύγετε τη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα (όπως ο φούρνος ή το στεγνωτήριο) κατά τις ώρες αιχμής και απενεργοποιείτε όσες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής (standby).

Πηγή: express.co.uk