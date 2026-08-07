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Απολογισμός Γ. Μανιάτη για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απολογισμός Γ. Μανιάτη για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 10:44
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Τον απολογισμό του δεύτερου χρόνου της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την περίοδο Ιουλίου 2025 - Ιουλίου 2026, παρουσίασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης.

Σε σχετική ανακοίνωση του, αναφέρει πως κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου της θητείας του, πραγματοποίησε 140 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσε 850 τροπολογίες και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, είχε 140 άρθρα, συνεντεύξεις και εμφανίσεις στα Μέσα Ενημέρωσης, ενώ συμμετείχε σε 30 συναντήσεις με νέους σε όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Μανιάτης υπογραμμίζει ότι «η πραγματική αποστολή ενός Ευρωβουλευτή είναι απαιτητική: να συμβάλλει ώστε οι ευρωπαϊκές αποφάσεις να υπηρετούν καλύτερα την Ελλάδα και, ταυτόχρονα, οι ελληνικές προτεραιότητες να γίνονται θετικό μέρος κάθε επιτυχημένης ευρωπαϊκής στρατηγικής».

Επίσης τονίζει ότι «κεντρικός άξονας του έργου του ήταν η ενίσχυση της δυνατότητας της Ελλάδας να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, αλλά και η ενσωμάτωση των ελληνικών προτεραιοτήτων στον σχεδιασμό των μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτικών».

Ειδικότερα αναφέρει ότι το έργο του επικεντρώθηκε σε πολιτικές που θα καθορίσουν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσμο τις επόμενες δεκαετίες: Την ενεργειακή αυτονομία και τις νέες υποδομές, τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και φιλικότερες προς το περιβάλλον οικονομικές δραστηριότητες, τη ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την τεχνητή νοημοσύνη, τη στεγαστική πολιτική, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, «όποιος επιθυμεί μια ισχυρότερη Ελλάδα, ικανή να υπηρετεί τους ανθρώπους της, οφείλει να εργάζεται καθημερινά και για μια ισχυρότερη Ευρώπη. Αυτό ακριβώς εκφράζει, κατά τη γνώμη μου, ο Προοδευτικός Πατριωτισμός. Ένας πατριωτισμός που μετριέται με την πραγματική ισχύ της χώρας στην οικονομία, την παραγωγή, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την καινοτομία, την άμυνα, τη διπλωματία, τον πολιτισμό. Ένας Προοδευτικός Πατριωτισμός, που πριν τη διανομή του παραγόμενου πλούτου, αγωνίζεται για τη δημιουργία του. Γιατί χωρίς ισχυρή οικονομία δεν υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κράτος, κοινωνική δικαιοσύνη, βιώσιμες θέσεις εργασίας. Χωρίς γνώση και καινοτομία δεν υπάρχει πραγματική εθνική ανεξαρτησία».

Πίσω από τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, τις τροπολογίες, τις εκθέσεις, τις ομιλίες, τις διαπραγματεύσεις και τις διεθνείς συναντήσεις του βρίσκεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μία σταθερή επιδίωξη: Η Ελλάδα να επηρεάζει θετικά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και να αξιοποιεί τις μεγάλες ευρωπαϊκές πολιτικές προς όφελος των πολιτών της.

Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, η δημοσιοποίηση του αναλυτικού απολογισμού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εντάσσεται στη σταθερή αντίληψη διαφάνειας και λογοδοσίας απέναντι στους πολίτες. «Γιατί η εμπιστοσύνη δεν οικοδομείται με συνθήματα. Οικοδομείται με διαφάνεια, με διαρκή λογοδοσία, με καθημερινή εργασία και με μετρήσιμα αποτελέσματα», τονίζει.

Ο κ. Μανιάτης επισημαίνει, τέλος, την ανάγκη διαμόρφωσης μιας μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής που θα υπερβαίνει τον εκλογικό κύκλο και θα συνδέει την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική πρόοδο με την εθνική ισχύ και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό με την εθνική αυτοπεποίθηση.

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