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HELLENiQ ENERGY: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου η ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2025

HELLENiQ ENERGY: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου η ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2025
Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 10:31
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Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος χρήσης ανερχόμενου στο ποσό των €0,60 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα συνολικού ύψους €0,20 ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα ανέρχεται σε €0,40 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 300.000 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα που αναλογεί στις λοιπές μετοχές, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό του τελικού μερίσματος ανά μετοχή να ανέρχεται σε €0,4003930.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το εν λόγω ποσό του τελικού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του τελικού μερίσματος ανέρχεται σε €0,3803734 ανά μετοχή.

H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του τελικού μερίσματος την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Euronext Athens, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε..

2. Σε ό, τι αφορά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens , η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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