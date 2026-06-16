HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατέληξε σε συμφωνία με τη Chevron για τη συμμετοχή της τελευταίας στην παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής «Block 10», η οποία βρίσκεται ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος.

Βάσει της συμφωνίας, η Chevron αποκτά ποσοστό συμμετοχής 70% στην παραχώρηση με ταυτόχρονη ανάληψη του ρόλου του Εντολοδόχου (Operator), ενώ η Εταιρεία διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 30%. Το Block 10 βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη ερευνητική φάση και έχουν ολοκληρωθεί οι γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι δισδιάστατες (2D) και τρισδιάστατες (3D) σεισμικές καταγραφές.

Με τη συναλλαγή αυτή, η Chevron θα συμμετέχει πλέον, μαζί με την Εταιρεία, σε πέντε παραχωρήσεις έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές του ελληνικού χαρτοφυλακίου έρευνας υδρογονανθράκων.

ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, συμπλήρωσε:

«Η είσοδος της Chevron στο Block 10, συμπληρώνει την υφιστάμενη συνεργασία μας και ευθυγραμμίζει τα ποσοστά των δύο εταιριών σε όλα τα blocks στο νότιο Ιόνιο, διαμορφώνοντας, έτσι, μια πολύ μεγαλύτερη ερευνητική περιοχή όπου συμμετέχουμε από κοινού. Η κινητικότητα και ευελιξία σε χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων και η δυνατότητα δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερες περιοχές, είναι κάτι που προσελκύει τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και επιτρέπει συνέργειες, αρχικά στην έρευνα και πιθανόν αργότερα στην ανάπτυξη.

Οι εργασίες που ήδη είχαμε ολοκληρώσει στο Block 10 τα προηγούμενα χρόνια, επέτρεψαν την καλύτερη αξιολόγηση των προοπτικών και την είσοδο της Chevron σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Η διαφοροποίηση του ποσοστού μας είναι κίνηση απόλυτα συμβατή με τη στρατηγική διαχείρισης των περιοχών έρευνας ως ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο, στο οποίο μπορούν και πρέπει να γίνονται αλλαγές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Η σταθερή στρατηγική και ουσιαστική δουλειά των τελευταίων ετών, αλλά και η ταχύτερη αντίδραση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους δυναμικές κινήσεις, που μόνο θετικά μπορούν να επηρεάσουν την Εταιρεία, τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα την περιοχή».