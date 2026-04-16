Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη

Η NAS είχε τη χαρά να συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη φορά στη Διεθνή Έκθεση για την Πράσινη & Έξυπνη Ενέργεια Renewable EnergyTech 2026 , η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 26-28 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Η παρουσία της εταιρείας ανέδειξε μια ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων λύσεων που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της στην τεχνολογική καινοτομία και στην ενίσχυση της αγοράς των ΑΠΕ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν:

• Οι αυθεντικοί MC4 και MC4-EVO 2 Φ/Β συνδετήρες της Stäubli, που εξασφαλίζουν χαμηλή αντίσταση επαφής, μειώνοντας τις απώλειες, παρέχοντας μακροχρόνια ηλεκτρική αξιοπιστία σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

• Οι νέοι MC4‑EVO Ready, οι οποίοι επιτρέπουν ταχύτερη εγκατάσταση χωρίς χρήση εργαλείων, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο και το κόστος στο πεδίο.

• Οι επερχόμενοι MC4‑EVO 2000, σχεδιασμένοι για μελλοντικές εφαρμογές 2000V, καλύπτοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας.

βήμα‑προς‑βήμα επίδειξη των εργαλείων πρεσαρίσματος και απογύμνωσης,

• ορθή επιλογή και χρήση εξαρτημάτων ανάλογα με τη διατομή και τον τύπο καλωδίου,

• αναγνώριση και αποφυγή κρίσιμων σφαλμάτων που επηρεάζουν την ηλεκτρική ασφάλεια, την αντίσταση επαφής και τη μακροχρόνια αξιοπιστία της εγκατάστασης.

Η τεχνική κατάρτιση επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα (IEC/UL), στην ορθή εφαρμογή των διαδικασιών field‑installation και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των Φ/Β συστημάτων μέσω σωστής διασύνδεσης.



Παρουσιάστηκαν επίσης οι εξειδικευμένες λύσεις μας για ενσωμάτωση ΑΠΕ σε datacenters, με ειδικούς συνδέσμους για παροχή ενέργειας και υδρόψυξης, που υποστηρίζουν την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία υποδομών υψηλής πυκνότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε το νέο σύστημα φόρτισης βαρέων οχημάτων MCS (Megawatt Charging System), το οποίο έχει πλέον εγκριθεί ως διεθνές πρότυπο. Το MCS υποστηρίζει ρεύματα έως 3000A και ισχύ φόρτισης έως 9MW μέσω υδρόψυκτων καλωδίων, αποτελώντας κρίσιμο βήμα για τον εξηλεκτρισμό των οδικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρεία μας ευχαριστεί θερμά όλους τους επισκέπτες που τίμησαν το περίπτερό μας με την παρουσία τους, καθώς και τους συνεργάτες μας για τη σταθερή υποστήριξη και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχημένη συμμετοχή μας.