Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη

Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
16/04/2026 - 09:31
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων για τη χώρα
16/04/2026 - 09:17
Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας
16/04/2026 - 08:46
AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Οικονομικό Ημερολόγιο 2026
16/04/2026 - 08:17

Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 16/04/2026 - 13:07

Η NAS είχε τη χαρά να συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη φορά στη Διεθνή Έκθεση για την Πράσινη & Έξυπνη Ενέργεια Renewable EnergyTech 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 26-28 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Η παρουσία της εταιρείας ανέδειξε μια ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων λύσεων που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της στην τεχνολογική καινοτομία και στην ενίσχυση της αγοράς των ΑΠΕ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν:

Οι αυθεντικοί MC4 και MC4-EVO 2 Φ/Β συνδετήρες της Stäubli, που εξασφαλίζουν χαμηλή αντίσταση επαφής, μειώνοντας τις απώλειες, παρέχοντας μακροχρόνια ηλεκτρική αξιοπιστία σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
Οι νέοι MC4‑EVO Ready, οι οποίοι επιτρέπουν ταχύτερη εγκατάσταση χωρίς χρήση εργαλείων, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο και το κόστος στο πεδίο.
Οι επερχόμενοι MC4‑EVO 2000, σχεδιασμένοι για μελλοντικές εφαρμογές 2000V, καλύπτοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας.

  • βήμα‑προς‑βήμα επίδειξητων εργαλείων πρεσαρίσματος και απογύμνωσης,
    ορθή επιλογή και χρήση εξαρτημάτων ανάλογα με τη διατομή και τον τύπο καλωδίου,
    αναγνώριση και αποφυγή κρίσιμων σφαλμάτων που επηρεάζουν την ηλεκτρική ασφάλεια, την αντίσταση επαφής και τη μακροχρόνια αξιοπιστία της εγκατάστασης.

Η τεχνική κατάρτιση επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα (IEC/UL), στην ορθή εφαρμογή των διαδικασιών field‑installation και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των Φ/Β συστημάτων μέσω σωστής διασύνδεσης.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι εξειδικευμένες λύσεις μας για ενσωμάτωση ΑΠΕ σε datacenters ενσωμάτωση ΑΠΕ σε datacenters, με ειδικούς συνδέσμους για παροχή ενέργειας και υδρόψυξης, που υποστηρίζουν την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία υποδομών υψηλής πυκνότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε το νέο σύστημα φόρτισης βαρέων οχημάτων MCS (Megawatt Charging System), το οποίο έχει πλέον εγκριθεί ως διεθνές πρότυπο. Το MCS υποστηρίζει ρεύματα έως 3000A και ισχύ φόρτισης έως 9MW μέσω υδρόψυκτων καλωδίων, αποτελώντας κρίσιμο βήμα για τον εξηλεκτρισμό των οδικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρεία μας ευχαριστεί θερμά όλους τους επισκέπτες που τίμησαν το περίπτερό μας με την παρουσία τους, καθώς και τους συνεργάτες μας για τη σταθερή υποστήριξη και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχημένη συμμετοχή μας.

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας 16 Απριλίου 2026
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa

Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green &amp; Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας

Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου

Αλλαγή ημερομηνιών διοργάνωσης για τις εκθέσεις Forward Green Expo και Renewable EnergyTech

Συμμετοχή της Nas στην 2η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη