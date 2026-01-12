ΕΑΓΜΕ:ISO για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Η συνεχής εξέλιξη της ΕΑΓΜΕ έρχεται και μέσα από την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων όρων εργασιακού περιβάλλοντος ασφάλειας, προστασίας και προαγωγής της υγείας για όλους τους εργαζόμενους της ΕΑΓΜΕ, όπως και όλους τους συνεργάτες και επισκέπτες των εγκαταστάσεών μας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης για την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωσιακής ακεραιότητας, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) ανακοινώνει την επιτυχή πιστοποίηση του νεότερου συστήματος διαχείρισης που ανέπτυξε και εφαρμόζει για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018, από τον διαπιστευμένο φορέα BQC.

Η πιστοποίηση αφορά το σύνολο των κεντρικών υπηρεσιών και των στρατηγικών λειτουργιών της Αρχής, και, αναλυτικότερα:

Την εκπόνηση ερευνών / μελετών και συναφών εργασιών βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της γεωλογίας, της μεταλλευτικής και των γεωεπιστημών.

Τη συλλογή, επεξεργασία, δημιουργία και διάχυση ψηφιακών γεωχωρικών πληροφοριών.

Την παροχή γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Την εκτέλεση / διαχείριση εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και άλλων έργων με ίδια μέσα ή και με αναθέσεις σε τρίτους, καθώς και

Τη λειτουργία του Εθνικού Γεωλογικού Μουσείου.

Η νέα αυτή διάκριση επιστεγάζει μια διαδρομή 20 ετών εφαρμογής πιστοποιημένων συστημάτων (ISO 9001 και ISO 17025), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευση της Αρχής για τη διασφάλιση ενός προτύπου εργασιακού περιβάλλοντος.