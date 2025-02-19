Ανακαινίζω- Ενοικιάζω: Ανοίγει η πλατφόρμα με αυξημένη επιδότηση 60%

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:16
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 15:10
WWF: Συμβάσεις για εξόρυξη υδρογονανθράκων: η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 14:55
Ξεκινά η Διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους Κατοίκους των Νομών Κοζάνης & Φλώρινας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 14:18
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με τον Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: "Καμπανάκι" για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανακαινίζω- Ενοικιάζω: Ανοίγει η πλατφόρμα με αυξημένη επιδότηση 60%
Άννα Διανά
Τετάρτη, 19/02/2025 - 07:59

Με σημαντικές αλλαγές ώστε να γίνει πιο ελκυστικό για τους δικαιούχους ανοίγει την Παρασκευή εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω».

Η αύξηση του ποσοστού από 40 σε 60% και αναπροσαρμογή της δαπάνης τις 10.000 ευρώ σε 13.500 ευρώ είναι οι βασικές αλλαγές που έχει το πρόγραμμα για το οποίο στην αρχική του μορφή δεν υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στόχος του προγράμματος, εκτός από την ανακαίνιση των κατοικιών ώστε αργότερα οι ιδιοκτήτες να τις διαθέσουν προς ενοικίαση για τουλάχιστον μία τριετία, αποτελεί και η ένταξη περισσοτέρων σπιτιών στην αγορά, που θα αμβλύνει το πρόβλημα στέγασης που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα ενισχύεται με αύξηση της επιδότησης στο 60%, καλύπτοντας έως 8.100 ευρώ για εργασίες και δαπάνες ανακαίνισης που μπορούν να φτάσουν συνολικά τα 13.500 ευρώ.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ αφορά ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κατοικιών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και έχει στόχο να διευκολύνει την ανακαίνιση και την εκμίσθωση ακινήτων. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν τουλάχιστον 50% κυριότητα ή επικαρπία, ακίνητα έως 100 τ.μ. σε οικιστικές περιοχές, ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και συνολική ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ. Προϋπόθεση είναι η κατοικία να έχει δηλωθεί ως κενή στο έντυπο Ε2 τα τρία τελευταία χρόνια και να μην έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή μισθωμένη.

Σημαντικές αλλαγές καθιστούν το πρόγραμμα πιο ελκυστικό, καθώς αυξάνεται τόσο το ύψος της επιδότησης όσο και οι επιλέξιμες δαπάνες. Προστίθενται νέες κατηγορίες εργασιών και υλικών, ενώ καταργείται ο αποκλεισμός για όσους είχαν λάβει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης την τελευταία πενταετία. Επιπλέον, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, στις δαπάνες προστέθηκαν νέες κατηγορίες υλικών και εργασιών.

Οι νέες κατηγορίες

Οι νέες κατηγορίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

  • Εργολάβοι Ειδικού Εμπορίου (που δεν έχουν ταξινομηθεί σε προγενέστερες κατηγορίες εργολάβων που είναι ήδη ενταγμένες στο Πρόγραμμα)
  • Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού
  • Εμπορικός εξοπλισμός (μη ταξινομημένος σε άλλες κατηγορίες)
  • Βιομηχανικές προμήθειες
  • Διαρκή αγαθά
  • -Χημικά και συναφή προϊόντα
  • -Μεσίτες και διαχειριστές ακινήτων
  • -Πλυντήρια, Καθαριστήρια και Υπηρεσίες Ενδυμάτων
  • -Υπηρεσίες Διαχείρισης, Παροχής Συμβουλών και Δημοσίων Σχέσεων
  • -Ενοικίαση Εξοπλισμού
  • -Επιχειρηματικές Υπηρεσίες – Μη Ταξινομημένες Αλλού
  • -Διάφορα Καταστήματα / Συνεργεία Επισκευής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με φορέα υλοποίησης τη ΔΥΠΑ. Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση νέων ή ήδη πραγματοποιηθεισών δαπανών, εφόσον το συνολικό ποσό δεν ξεπερνά τα 13.500 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, εκδίδεται απόφαση πληρωμής ή επικαιροποιημένη απόφαση σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί προηγούμενη έγκριση. Μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί 1.210 αιτήσεις, με συνολική εκταμίευση 2,3 εκατ. Ευρώ.

Η ανάγκη lifting του προγράμματος προέκυψε από το γεγονός ότι η αρχική επιδότηση του 40% δεν αποτέλεσε ουσιαστικό κίνητρο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, Σοφία Ζαχαράκη «εμείς αποφασίσαμε, νομοθετήσαμε και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξαναβγεί στον αέρα η πλατφόρμα του ανανεωμένου Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Πέραν της αρχικής επιδότησης που είχαμε δώσει 40%, δεν δούλεψε, δεν πήγε πολύ καλά, 1.200 άνθρωποι έκαναν αίτηση ενώ εμείς ελπίζαμε ότι θα φτάναμε τις 7.000. Αυξήσαμε την επιδότηση στο 60% και αυξήσαμε και την επιτρεπόμενη ανακαίνιση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

